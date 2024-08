video suggerito

Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma: Paltrinieri e l'Italia della ginnastica ritmica, orari TV e finali Paltrinieri inseguirà una medaglia nel nuoto in acque libere. Battocletti torna in pista, in serata spazio alla staffetta azzurra alla ricerca del podio nella 4×100 maschile.

A cura di Ada Cotugno

Oggi, venerdì 9 agosto, partirà il giorno numero 14 delle Olimpiadi di Parigi: si giocheranno 34 finali in 16 sport diversi che animeranno la terzultima giornata di questo torneo. Dopo l'incredibile oro nella vela ottenuto ieri l'Italia spera di trovare altri risultati incredibili già dalla prima gara del mattino, il nuoto di fondo in programma alle 7:30 dove spicca la presenza del campione Gregorio Paltrinieri.

Grande attenzione anche verso la ginnastica artistica che sarà protagonista nell'all-around a squadre, mentre a partire dalle 10:40 ci saranno le batterie del 4×400 femminile, con quelle maschili che partiranno invece la sera: Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu scenderanno in pista alle 19:45. Antonino Pizzolato sarà protagonista del sollevamento pesi, ma è in serata che il programma servirà i suoi piatti migliori con gli italiani come protagonisti: finale di salto triplo maschile, eptathlon e i 10000 femminili.

Il programma dell'Italia oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024: risultati, finali e medaglie

Il programma completo del quartultimo giorni di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024, trasmesso in diretta TV dalla Rai in chiaro, visibile a tutti e gratis. Gli abbonati potranno seguire le gare delle varie discipline sui canali di Sky, Eurosport 1 e 2, DAZN e attraverso Discovery Plus. Di seguito gli orari con tutti gli italiani in gara:

07:30 NUOTO DI FONDO

10 km maschile (Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri)

09:00 GOLF

Stroke Play individuale femminile, terzo giro ( Alessandra Fanali )

-80 kg maschili, ottavi di finale (10:35 Simone Alessio )

-80 kg maschili, ottavi di finale (10:35 ) 10:00 GINNASTICA RITMICA

All-Around a squadre, qualificazioni (1a parte) ( Italia )

Piattaforma da 10 metri maschile, eliminatorie ( Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen )

Eptathlon, salto in lungo ( Sveva Gerevini )

Eptathlon, salto in lungo ( ) 10:40 ATLETICA

4×400 femminile, batterie ( Italia )

-57 kg stile libero, ripescaggi

-86 kg stile libero, ripescaggi

-57 kg femminile, ripescaggi

-74 kg stile libero, turno di qualificazione, ottavi e quarti ( Frank Chamizo )

-125 kg stile libero, ottavi e quarti

-62 kg femminile, ottavi e quarti

4×400 maschile, batterie ( Italia )

All-Around a squadre, qualificazioni (2a parte) ( Italia )

Eptathlon, lancio del giavellotto (Gruppo A) ( Sveva Gerevini )

800 maschili, semifinali ( Catalin Tecuceanu )

C1 1000 maschile, semifinali (11.30 Carlo Tacchini )

Boulder & Lead maschile, finale lead

12:50 CANOA VELOCITÀ

C2 500 femminile, Finale A

13:00 PENTATHLON

Individuale maschile, Semifinale A ( Giorgio Malan )

K2 500 femminile, finale

13:30 CANOA VELOCITÀ

K2 500 maschile, Finale A

13:50 CANOA VELOCITÀ

C1 1000 maschile, Finale A

14:00 CICLISMO SU PISTA

Velocità individuale femminile, qualificazioni ( Miriam Vece, Sara Fiorin )

All-Around individuale, finale

15:00 TUFFI

Trampolino individuale da 3 metri femminile, finale

15:00 TENNISTAVOLO

Squadre maschili, finale per l’oro

15:00 SOLLEVAMENTO PESI

-89 kg maschile (Antonino Pizzolato)

16:00 BREAK DANCE

B-Girls, round robin ( Anti – Antilai Sandrini )

Finale per il bronzo maschile, Italia -Stati Uniti

Finale per il bronzo maschile, -Stati Uniti 17:00 PENTATHLON

Individuale maschile, Semifinale B ( Matteo Cicinelli )

Velocità individuale maschile, finale

18:00 CALCIO

Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Spagna

18:09 CICLISMO SU PISTA

Madison femminile (Italia)

18:15 LOTTA

-74 kg stile libero, semifinali

-125 kg stile libero, semifinali

-62 kg femminile, semifinali

-57 kg stile libero , finali per il bronzo e finale per l’oro

-86 kg stile libero , finali per il bronzo e finale per l’oro

-57 kg femminile , finali per il bronzo e finale per l’oro

-74 kg stile libero, semifinali -125 kg stile libero, semifinali -62 kg femminile, semifinali , finali per il bronzo e , finali per il bronzo e , finali per il bronzo e 19:30 NUOTO ARTISTICO

Duo, routine tecnica ( Italia )

4×100 femminile, finale

19:30 SOLLEVAMENTO PESI

-71 kg femminili

19:37 ATLETICA

Lancio del peso femminile, finale

19:47 ATLETICA

4×100 maschile, finale (Italia)

20:00 ATLETICA

400 femminili, finale

20:00 HOCKEY PRATO

Torneo femminile, finale per l’oro: Paesi Bassi-Cina

20:13 ATLETICA

Salto triplo maschile, finale (Andy Diaz Hernandez)

20:25 ATLETICA

Eptathlon, 800 metri (Sveva Gerevini)

20:57 ATLETICA

10000 femminili, finale (Nadia Battocletti)

21:19 TAEKWONDO

-67 kg femminili, finale per l’oro

21:23 BREAK DANCE

B-Girls, finale per l’oro

21:30 BOXE

-71 kg maschili, finale

21:37 TAEKWONDO

-80 kg maschili, finale per l’oro

21:45 ATLETICA

400 ostacoli maschili, finale

21:47 BOXE

-50 kg femminili, finale

22:30 BEACH VOLLEY

Torneo femminile, finale per l’oro

22:34 BOXE

-92 kg maschili, finale

22:51 BOXE

-66 kg femminili, finale

Nuoto, a che ora gareggia Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri tornerà in acqua: dopo aver vinto la medaglia d'argento nei 1500 metri l'atleta azzurro parteciperà assieme a Domenico Acerenza alla 10 km di nuoto di fondo. La gara aprirà la giornata, dato che comincerà alle ore 7:30 del mattino. La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 oltre che in streaming su RaiPlay. La diretta TV è disponibile anche su Sky mentre sarà possibile seguire la diretta streaming anche su Dazn, Discovery e Now.

Atletica, a che ora vedere la 4×100 maschile

Gli occhi saranno ovviamente puntati anche sul quartetto azzurro della 1×100 maschile: Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu gareggeranno in serata, alle ore 19:47, nella speranza di poter regalare all'Italia un'altra medaglia. La staffetta andrà in onda su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che in diretta TV su Sky e in la diretta streaming anche su Dazn, Discovery e Now.

Olimpiadi Parigi 2024, dove vedere le gare in tv e streaming: canali e diretta

Le gare in programma oggi alle Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse integralmente sui canali di Discovery e di Eurosport. Diretta TV disponibile anche su Sky, sui canali 210 e 211, mentre la diretta streaming si potrà seguire su DAZN e NOW. Per quanto riguarda la diretta TV in chiaro delle gare, solo alcune e in particolare quelle con in gioco atleti italiani e italiane, si potranno vedere sulla Rai e in particolare sui canali Rai Due e Rai Sport.