Nadia Battocletti svela cos'è successo prima della gara nei 10.000: "Avevo male ma non volevo piangere" Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d'argento sulla distanza più lunga dei 10.000 metri. Una gara contrassegnata da un retroscena che ha raccontato la stessa atleta azzurra. Un problema fisico ai tendini accusato nel riscaldamento che si trascinava dopo aver corso i 5000: "Avevo un male, ma non volevo piangere per rimanere concentrata".

A cura di Fabrizio Rinelli

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d'argento sulla distanza più lunga dei 10.000 metri. Una gara che avrebbe voluto correre solo per fare esperienza, come confermato dall'azzurra nell'intervista post gara a Rai ed Eurosport: "Il mio focus erano i 5000". E pensare che la sua corsa era stata messa fortemente a rischio da un infortunio: "Se vi racconto cosa è successo prima della gara mi direste come ho fatto – spiega l'azzurra -. Stamattina ho corricchiato e gli scorsi giorni avevo male. Nel riscaldamento ho sentito le fitte al tendine".

Le parole dell'azzurra che ha avuto un problema fisico nel riscaldamento

L'atleta italiana ha però stretto i denti: "Avevo un male, ma non volevo piangere per rimanere concentrata, ho fatto solo 12 minuti di riscaldamento e poi ghiaccio e tape sul tendini che si staccava di continua e gli ultimi giri ce l'avevo sotto il piede". Un'impresa davvero per Nadia Battocletti che aveva accusato questo fastidio già dopo i 5000 metri. L'azzurra a tal proposito ha raccontato: "Papà mi ha detto di non esagerare, meglio la salute, ma volevo divertirmi ancora un po'". Mai scelta fu più azzeccata a giudicare dal risultato.

L'azzurra è entrata proprio con la voglia di volersi godere questa gara: "Ero arrivata con la voglia di imparare tanto e di mettermi alla prova – ha spiegato -. Il mio focus erano i 5000, stavano andando bene ed ero felice. Nelle ultime settimane alcuni fastidi mi hanno obbligata a ridurre il carico". Nessuna aspettativa dunque per i 10000, eppure la sua gara è stata a dir poco perfetta: "È la mia quarta gara sui 10000, sono entrata con una leggerezza e una spensieratezza, che negli ultimi metri lo stadio implodeva".

Gli ultimi metri di Nadia Battocletti prima dell'argento: "Adesso non mi scappate"

I fastidi fisici accusati pochi minuti dopo nel riscaldamento però non l'hanno fermata e in gara Nadia Battocletti è sempre stato davanti nel gruppo di testa. Motivo per cui a pochi metri daal traguardo ha deciso che quella gara doveva essere sua: "Sui 600 metri avevo gli occhi aperti e ho detto: ‘no, adesso non mi scappate'". E così è arrivato il secondo posto e quella medaglia d'argento inaspettata per l'azzurra che ha anche fatto registrare il record italiano con un tempo di 30:43.35.