L’ex giocatore di football americano Vincent Jackson è stato trovato morto in una stanza d’hotel di Brandon, in Florida (sobborgo di Tampa Bay), a soli 38 anni. Non è ancora nota la causa del decesso, gli inquirenti valutano la pista del suicidio. La famiglia dell'ex ricevitore NFL dei Tampa Bay Buccaneers, freschi vincitori del Super Bowl, aveva denunciato la sua sparizione la scorsa settimana, la polizia aveva però appurato che alloggiava all'Homewood Suites Hotel dall'11 gennaio e che stava bene. Oggi, in quello stesso hotel, è stato invece trovato senza vita.

Le indagini sulla morte di Jackson sono in corso. Una dichiarazione è stata rilasciata dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough dopo che Jackson è stato trovato deceduto all'Homewood Suites di Brandon, in Florida, intorno alle 11:30 (ora locale) di lunedì. Secondo l'ufficio dello sceriffo, non c'erano segni apparenti di traumi sul corpo dell'ex giocatore.

Jackson, nelle sue 12 stagioni in NFL con i San Diego Chargers prima e i Tampa Bay Buccaneers poi, è stato uno dei migliori ricevitori larghi chiudendo con 9.080 yard di corsa e 57 touchdown. Il 38enne trovato morto quest'oggi è una delle icone dei freschi vincitori del Super Bowl: Jackson infatti è il quarto nella storia dei Buccaneers per yard di ricezione con 4.326 e le sue 68,7 yard in ricezione di media a partita lo collocano al terzo posto di questa speciale classifica nella storia della franchigia. Jackson inoltre possiede il record di Tampa Bay per yard in ricezione effettuate in una singola partita (216) nonché quello della ricezione più lunga (95 yard).