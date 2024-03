Mondiali di atletica indoor oggi in TV, il programma degli italiani in gara: orari e dove vederli sulla Rai Da venerdì 1° marzo fino al 3, Glasgow ospita i Mondiali di Atletica Indoor. Di seguito tutto il programma e gli orari delle gare degli italiani per questa seconda giornata iridata. Diretta TV, in chiaro e in streaming sui canali della Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo appuntamento con i Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera che si stanno disputando da venerdì 1° marzo a Glasgow, in Scozia. La kermesse iridata durerà fino a domenica 3 marzo e oggi, sabato, è di scena la second giornata di gare. Tanti gli atleti e le atlete azzurre impegnate ai Mondiali, con occhi puntati principalmente sul salto in lungo con Mattia Furlani e Larissa Iapichino, ma anche nella velocità, in attesa di un pronto riscatto di Samuele Ceccarelli.

I Mondiali di Glasgow rappresentano l’evento più importante della stagione al coperto, per un'atletica grandissima protagonista nel 2024 e che avrà il suo culmine con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. L'Italia è presente all'evento con diverse speranze ben riposte. Straordinario il momento nel salto in lungo dove oltre all'ottima Larissa Iapichino tra le donne, spicca tra gli uomini il nome di Mattia Furlani: proprio oggi, nella sessione mattutina andrà in scena la finale maschile. Attesa anche nel salto con l'asta speranze azzurre affidate a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo attese attorno alle 20:00.

Per questa seconda giornata da gare, fioccano le finali con quella dei 60 metri che attorno alle 22:45 concluderà il sabato di gare, in attesa dell'exploit di domani, domenica con l'ultimo atto dei Mondiali.

Il programma di oggi ai Mondiali indoor di atletica e gli italiani in gara: gli orari

Sabato 2 marzo – sessione mattutina

11.00 Salto in lungo (maschile), finale

11.10 60 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, 60 metri

12.20 60 metri (femminile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.15 Eptathlon, salto in lungo

13.30 800 metri (maschile), semifinali

14.35 Eptathlon, getto del peso

Sabato 2 marzo – sessione serale

20.05 Salto con l’asta (femminile), finale

20.10 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.30 Eptathlon, salto in alto

20.40 Salto triplo (maschile), finale

20.45 60 metri (femminile), semifinali

21.15 3000 metri (femminile), finale

21.40 3000 metri (maschile), finale

22.00 400 metri (femminile), finale

22.10 400 metri (maschile), finale

22.30 60 ostacoli (maschile), finale

22.45 60 metri (femminile), finale

Dove vedere i Mondiali di atletica in diretta TV e in streaming: in chiaro sulla Rai

I Mondiali di Atletica indoor 2024 saranno visibili in diretta TV, in chiaro per tutti e in streaming senza costi aggiuntivi sui canali della Rai con telecronaca affidata alla coppia Luca Di Bella e Stefano Tilli con Elisabetta Caporale per le interviste. La messa in onda sarà su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) per la sessione mattutina e pomeridiana e su Rai 2 per la sessione serale – con parentesi ancora su RaiSportHD durante il Tg1 – mentre cisi dovrà collegare su Rai Play la diretta streaming.