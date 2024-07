Maldini fa la proposta di matrimonio alla fidanzata alle Olimpiadi: il gesto romantico dopo l’argento Dopo aver vinto l’argento Federico Nilo Maldini ha improvvisato una proposta di matrimonio per la sua fidanzata: un fuori programma romantico che ha sorpreso Casa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La medaglia d'argento è appesa al collo mentre si inginocchia davanti alla fidanzata per porre la fatidica domanda: dopo essere salito sul podio olimpico della pistola 10 metri Federico Nilo Maldini ha deciso di sorprendere la sua Carlotta con una proposta di matrimonio che ha sciolto i cuori di tutti a Parigi. Come in una favola si è inginocchiato davanti a lei con un anello in mano e tantissima emozione, il culmine di una giornata straordinaria per lo sport azzurro.

Sono stati attimi di grande tenerezza per Federico e Carlotta che davanti alle telecamere sono ancora frastornati: "Ho chiesto a Carlotta di diventare mia moglie e a quanto pare ha detto sì. Ho preso l'anello che avevo in mano, il microfono che mi era stato dato e mi sono messo in ginocchio e le ho detto una frase che non ricordo".

La proposta di matrimonio di Maldini alle Olimpiadi

Non poteva trovare un momento migliore per coronare il suo sogno d'amore, coltivato con Carlotta che lo ha seguito a Parigi per non perdersi neanche un secondo delle sue gare. Dopo aver vinto l'oro nella pistola 10 metri Maldini ha sfruttato la location dell'intervista fatta assieme a Paolo Monna (bronzo nella stessa specialità) per fare il gesto più romantico di tutti e chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Casa Italia in quel momento era un tripudio e nessuno si aspettava di assistere a una scena così toccante.

"Mia sorella ha già trovato la location con mio padre" ha ammesso con un sorriso timido la futura sposa che ancora non ci crede. Maldini ha raccontato com'è nata l'idea: "L'intervistatrice mi ha chiesto se fossi fidanzato e io scherzando ho risposto che dovremmo quasi sposarci perché sono quattro anni ormai che stiamo insieme. Mi ha detto di farla ora, quindi in quel momento si è palesata al giardino, è arrivata Carlotta e io ho tolto l'unico anello che avevo in quel momento che è una fedina che abbiamo fatto per il primo anno di fidanzamento".

La sorpresa improvvisata a Parigi

In realtà Maldini non aveva con sé il classico anello di fidanzamento, dato che nulla di ciò che è accaduto era programmato. L'input è arrivato dall'intervistatrice e l'atleta ha colto la palla al balzo utilizzando l'unico anello che aveva a disposizione in quel momento. Per questo la proposta è stata ancora più magica: "Mi sono messo in ginocchio. Lei non ha detto subito sì, ha iniziato a piangere e poi dopo mi ha detto di sì. Sono andato a consolarla perché l'avevo messa tanto in imbarazzo. Mi è venuto tanto spontaneo, è stato meraviglioso".

I due stanno insieme da quattro anni e condividono insieme la passione per lo sport. Come hanno confessato durante l'intervista sono una coppia molto competitiva in ogni campo, dallo sport ai videogiochi. E Maldini svela un altro piccolo particolare che ha suscitato l'ilarità di tutti: la fedina che porta al dito gli era caduta in acqua, non durante la cerimonia di apertura come Tamberi ma in una vacanza al Circeo, ma lo ha subito ritrovato.