L'incubo è finito per Gianmarco Tamberi. Dopo 10 giorni, il campione azzurro di salto in alto è guarito dal Covid. A dare la lieta notizia, è stato il diretto interessato, attraverso il suo profilo Instagram. Gioia incontenibile per Gimbo, che si è lasciato andare ad un urlo liberatorio e non ha perso tempo per uscire di casa e tornare ad allenarsi.

Il 14 marzo scorso Gianmarco Tamberi aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid al ritorno dagli Europei di Torun in Polonia. Una situazione sorprendente per il saltista italiano, che non riusciva a darsi pace dopo aver rispettato tutte le regole e i protocolli. Eppure il classe 1992 di Civitanova Marche è stato costretto a fermarsi, in isolamento non prima però di aver invitato tutti i suoi followers a fare attenzione e non sottovalutare il virus. Non sono stati giorni semplici per Tamberi che inizialmente aveva accusato forti mal di testa con febbre fino a 40°.

L'ultimo tampone a cui si è sottoposto Gianmarco Tamberi è risultato negativo. L'atleta ha annunciato a tutti l'esito dell'ultimo test, alla sua maniera, celebrando così la guarigione con i suoi tanti fan. Un urlo liberatorio quello di Gimbo, accompagnato da una didascalia che conferma tutta la sua voglia di tornare a gareggiare: "Ora provate a fermarmi". E nelle stories un entusiasta Tamberi ha preparato in fretta e furia il borsone, lasciando la sua abitazione dopo 10 giorni di clausura. La destinazione? Ovviamente la palestra per riprendere in fretta gli allenamenti: "Vado ad allenarmi ora. Fuori, non qui dentro. Quanto c***o godo. 20’ mi hanno detto che sono negativo ‘We are back'.