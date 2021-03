Luna Rossa-Team Emirates New Zealand si sfidano per la conquista dell'America's Cup 2021. Questa notte alle ore 4 italiane (le 16 circa in Nuova Zelanda, considerata la differenza di fuso orario) si disputano le prime due regate nel calendario (Race-1 e Race-2, l'uno di seguito all'altro) programmato tra il 10 e 14 marzo (nel caso fosse necessario arrivare ai Race 7 e 8 per l'assegnazione del trofeo). Ecco tutte le informazioni utili per vederle sia in diretta TV e in streaming sui canali di Rai e di Sky, sia in replica con gli orari previsti in palinsesto.

Dove vedere Luna Rossa stanotte in TV: orario della regata e canale della diretta

Sveglia alle ore 4 del mattino per godersi lo spettacolo delle regate di America's Cup 2021 che verranno trasmesse in diretta TV e in chiaro sia su Rai 2 (la telecronaca è affidata a Giulio Guazzini, giornalista e skipper esperto che nel 1991 ha vinto il Giro d'Europa a vela) sia su Sky che ha previsto nel proprio palinsesto un canale (numero 205, Sky America's Cup) interamente dedicato alla storica kermesse (a raccontarla ci sono Guido Meda e Giovanni Bruno, con il commento tecnico dei velisti Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese). Per chi volesse seguire le prime 2 regate in streaming, potrà farlo in diversi modi: collegandosi alla piattaforma Rai Play (che ha anche una pagina riservata al trofeo) in forma del tutto gratuita, alla app di Sky Go (se abbonati alla piattaforma satellitare) oppure collegandosi al sito di Now TV (previo pagamento del ticket previsto per il singolo evento).

America's Cup in TV in differita, Luna Rossa in replica su Rai e Sky

Per gli appassionati di vela, che non riusciranno a svegliarsi nel cuore delle per seguire le regate fino all'alba, c'è anche l'opportunità di assistere ai Race-1 e Race-2 anche in replica. Sia la Rai sia Sky hanno indicato nella programmazione dei rispettivi palinsesti uno spazio dedicato alla sfida Luna Rossa-Team Emirates New Zealand per la conquista dell'America's Cup 2021. Rai Sport (canale 57 nella versione HD e canale 58 del digitale terrestre) trasmetterà le regate alle ore 8.10. Sky le manderà in onda sempre sul canale 205 in differenti fasce orarie della giornata, offrendo commenti e approfondimenti ulteriori durante la diretta quotidiana su Sky Sport 24 (canale 200).