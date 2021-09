Luca Mazzone bis d’argento nel ciclismo alle Paralimpiadi, Brunelli-Rossi bronzo nel tennistavolo L’ottava giornata delle Paralimpiadi inizia subito con due medaglie per l’Italia. Luca Mazzone 24 ore dopo l’argento conquistato nella cronometro, ha concesso il bis nella prova in linea. La medaglia numero 45 della delegazione azzurra è arrivata poi dal tennistavolo, con la coppia femminile Brunelli-Rossi.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Paralimpiadi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizia con due medaglie l'ottava giornata delle Paralimpiadi di Tokyo. La prima è arrivata da Luca Mazzone che 24 ore dopo l'argento conquistato nella cronometro, ha concesso il bis nella prova in linea. Enorme soddisfazione per l'atleta pugliese. La medaglia numero 45 dell'Italia è arrivata poi dal tennistavolo, con la coppia femminile Brunelli-Rossi che ha trovato il bronzo.

Luca Mazzone si conferma una delle stelle azzurre alle Paralimpiadi. Il classe 1971 di Terlizzi che nel 1990 ha subito una lesione midollare a causa di uno scontro con uno scoglio dopo un tuffo, si è piazzato al secondo posto alle spalle del francese Florian Jouanny nella prova in linea in programma nella notte italiana. Il nostro portacolori è riuscito a fare meglio di Garrate Munoz, che lo aveva beffato nella prova a cronometro.

Dopo la premiazione, ai microfoni della Rai, Mazzone si è mostrato soddisfatto a metà, con una dedica speciale: "Ogni gara è una storia a sé. C’è stata la sorpresa del francese, ci siamo fidati troppo di noi pensavamo di andarlo a riprendere ma niente. Mi piacciono più altri percorsi, questi non sono per me. Ma va bene così, è il bello del ciclismo e dello sport. Questa medaglia la dedico a me stesso perché oggi ho fatto tanta fatica, e ai miei amici".

Pochi minuti dopo l'Italia dello sport ha festeggiato nuovamente per un'altra medaglia, la numero 45 delle nostre Paralimpiadi. A portarla a casa la coppia formata da Michela Brunelli e Giada Rossi, che arrendendosi alla super Cina nella semifinale del torneo di doppio di tennistavolo, ha conquistato il bronzo. Un risultato notevole per le due portacolori azzurre.