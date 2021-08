Italia show nel ciclismo alle Paralimpiadi: argento per Mazzone, Cornegliani e Porcellato L’Italia conquista tre medaglie d’argento nel ciclismo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sorridono per i trionfi di Luca Mazzone nella cronometro H2, Fabrizio Cornegliani ella cronometro H1 e Francesca Porcellato nella cronometro H1-H3 femminile con un tempo di 33:30.52 e chiude alle spalle della tedesca Annika Zeyen.

A cura di Fabrizio Rinelli

La notte dell'Italia alle Paralimpiadi comincia subito con un trionfo per gli azzurri nel ciclismo. Il #day7 di Tokyo 2020 ha visto la conquista di ben 3 medaglie d'argento per gli azzurri nelle varie crono in programma oggi nel paraciclismo. Strepitoso è stato Luca Mazzone che ha chiuso la propria prova in 31:23.79, sfiorando il sogno della medaglia d’oro paralimpica per soli 26/100. A precedere l'azzurro è stato infatti lo spagnolo Sergio Garrote Munoz che ha fatto sua la gara portandosi a casa il primo posto in 31:23.53. Bronzo al francese Florian Jouanny.

Ma l'Italia è stata stratosferica e oltre alla straordinaria performance del campione pugliese, c'è gloria anche per l'altra crono maschile H1 targata Fabrizio Cornegliani. L'azzurro si è portato a casa la medaglia d'argento con un tempo di 45:44.56. Meglio dell'azzurro ha fatto il sudafricano Nicolas Peter du Preez che si è preso l'oro. Bronzo invece al belga Maxime Hordies. Ma l'incredibile giornata dell'Italia non finisce qui. Il tris d'argento è stato poi completato da Francesa Porcellato nella cronometro H1-H3.

L'Italia fa il pieno di medaglie nel ciclismo alle Paralimpiadi

L’azzurra ha chiuso la sua gara in 33:30.52 arrivando alle spalle della tedesca Annika Zeyen (32:46.97). La polacca Renata Kaluza ha completa il podio (33:50.32) conquistando il bronzo mentre la statunitense Alicia Dana ha avuto problemi con la catena. Una giornata speciale per l'Italia che alle Paralimpiadi era riuscita a distinguersi già ieri con la splendida medaglia d'oro conquistata da Carlotta Gilli nella prova dei 200 metri misti SM13. Per l'atleta piemontese anche il record del mondo con il tempo di 2’21″44. La giornata del ciclismo dell'Italia prosegue con le speranze di medaglia azzurre riposte in Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao nella classe S5.