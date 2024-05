Lottatore MMA quasi sviene per perdere peso con la sauna: i compagni lo abbracciano e accarezzano Il lottatore di MMA Elves Brener ha quasi perso i sensi durante un taglio del peso drastico prima del suo combattimento in UFC 301: scene drammatiche, con i compagni che provavano ad alleviarne la sofferenza facendogli sentire la vicinanza anche fisica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ‘weight cutting' – ovvero il taglio del peso prima di un incontro negli sport di combattimento, che siano pugilato o arti marziali – è una pratica che alcuni atleti portano alle estreme conseguenze per rientrare nei limiti di peso della rispettiva categoria a poche ore dall'inizio del match. I chili in eccesso a volte non sono pochi e l'unico modo possibile per perderli in così poco tempo è ovviamente tramite i liquidi corporei. È quello che ha fatto il lottatore di MMA Elves Brener poco prima della pesatura ufficiale, immergendosi in una sauna a infrarossi che lo ha letteralmente distrutto, lasciandolo quasi privo di sensi, mentre i suoi compagni di squadra lo abbracciavano, baciavano e accarezzavano per alleviarne la sofferenza e fargli sentire la loro vicinanza anche fisica.

Elves Brener sconfitto in UFC 301

Il 26enne brasiliano avrebbe dovuto combattere di lì a poco in UFC 301, come sottoclou del main event rappresentato da Alexandre Pantoja contro Steve Erceg (il primo ha difeso con successo il suo titolo). Grazie al suo enorme sacrificio, Brener ha superato il peso ed è riuscito ad entrare nell'ottagono contro il kirghiso Myktybek Orolbai, che lo ha battuto ai punti, probabilmente anche per le condizioni di grande debolezza conseguenza della sauna selvaggia sostenuta poco prima.

La perdita di peso drammatica del brasiliano

Un momento davvero drammatico, testimoniato dal video registrato da un compagno di Brener nella Chute Boxe, un'accademia di arti marziali miste brasiliana. Il filmato postato in una storia su Instagram da Allan Nascimento mostra cosa succede davvero dietro le quinte in occasione del taglio del peso drastico di un combattente, consentendo poi di superare la pesatura come si può vedere sotto.

Leggi anche Lottatore MMA vomita un misterioso liquido blu: viene applicata una regola poco conosciuta

La clip ritrae Brener quasi svenuto, mentre è trattenuto in una sauna a infrarossi dall'ex campione dei pesi leggeri Charles Oliveira, che lo abbraccia con affetto quasi fraterno cercando di dargli sollievo. Intorno al brasiliano ci sono altri compagni che lo accarezzano con uno spirito di corpo commovente, che fa a pugni – è proprio il caso di dirlo – con la pratica davvero estrema autoinflittasi da Brener. Il lottatore è così spossato e disidratato che riesce a malapena a muoversi ed Oliveira deve sollevarlo di peso per stenderlo a terra su un lenzuolo.

Scene davvero dure da vedere, che rinfocolano le polemiche su queste perdite di peso spossanti dell'ultim'ora, che sottopongono il fisico degli atleti a dei traumi pesantissimi.