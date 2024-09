video suggerito

L’olimpionica Newman ha avuto un’idea per il suo OnlyFans: “Ma ricevo sempre richieste strane” L’atleta canadese, bronzo ai Giochi di Parigi, ha visto crescere a dismisura la popolarità social dopo un’esultanza molto particolare per festeggiare la medaglia. “È stato un gesto spontaneo e gioioso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alysha Newman è l'atleta canadese che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto il bronzo nel salto con l'asta femminile e siglato anche il nuovo record nazionale con la misura di 4.85 metri. Scelse un modo molto particolare di esultare: piegò le ginocchia, inarcò leggermente le spalle e iniziò a muovere i fianchi su e giù rapidamente. Twerking, si chiama così quel gesto che fece impazzire il pubblico allo stadio e schizzare i contatti sui social. Più ancora, del suo canale su OnlyFans che ha subito un'impennata d'iscritti.

Quali sono le richieste che riceve la 30enne canadese

Dalle più spinte (alle quali risponde con un blocco all'utente, "se m'insulti non ti voglio") a quelle più insolite. Tra queste ultime ce n'è una in particolare: "Molte persone mi hanno chiesto le foto di tutte le mie medaglie allineate – ha ammesso -. Adorano questo genere di cose".

La carriera di Newman, in patria è una star del salto in alto

In patria Alisha è una star della disciplina che l'ha portata sul podio dei Giochi. Il 2019 è stato il suo anno di grazia: dopo aver messo al collo il bronzo ai Giochi panamericani di Lima, il 24 agosto stampò, sempre nella capitale francese, il record canadese del salto con l'asta portando l'asticella a 4.82 metri. Pochi giorni dopo, a Zurigo, fece suo anche il primato nazionale al coperto con la stessa misura. Parigi, ironia della sorte, l'ha premiata ancora. A livello internazionale la medaglia conquistata in Francia le ha dato sempre maggiore popolarità che ha reinvestito utilizzando i moderni mezzi tecnologici per raggiungere il maggior numero possibile di persone e implementare una community che è (anche) fonte di guadagno.

Cosa pubblica sulla sua pagina di OnlyFans

Nulla di scandaloso né quei contenuti per adulti che molti si attenderebbero. Al massimo puoi vederla in piedi, in cucina, con addosso un bikini rosso molto succinto, che lascia poco alla fantasia. Ma niente di proibito. I tabloid inglesi riportano le sue parole che spiegano qual è il suo rapporto coi follower e come gestisce la sua immagine. "In questo modo i miei fans riescono a vedere quasi ogni aspetto della mia vita. È un modo per stare sempre di più in contatto con loro".

L'esultanza ai Giochi: si ferma e fa twerking

Alysha è salita alla ribalta in Francia quando ha festeggiato il salto con l'asta di 4.85 metri con il twerking. Il bronzo le ha permesso anche di essere la prima donna canadese a spiccare in questa disciplina ai Giochi. "È stato un gesto spontaneo e gioioso – ha ammesso -. Significava che avevo battuto il record canadese. Era il mio 15° salto record ed ero così felice. Mi sono messa a ballare e alla fine è finito con un twerk. Vincere la medaglia olimpica era il mio sogno d'infanzia e finalmente ci sono riuscito a 30 anni. Ero entusiasta, quindi ho festeggiato".

Quel rituale ha letteralmente mandato in tilt il sito, tale era la richiesta di iscrizioni: con 11 euro circa si ha accesso ai contenuti più svariati, alcuni audaci altri esclusivamente professionali. E si può anche interagire direttamente con lei. Circa 760 mila follower su Instagram, in crescendo anche quelli di TikTok. Newman ha trovato il modo di dare la giusta dimensione a questa curiosità. "Non voglio che le persone paghino solo per vedermi. Ho creato questo account per documentare la mia esperienza olimpica, dato che i Giochi di Tokyo non avevano spettatori a causa delle precauzioni anti-Covid. La gente spesso vuole sapere cosa pubblico… se si abbonano lo vedono".