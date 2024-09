video suggerito

L'Italia domina i Campionati del Mondo di Subbuteo: è una apoteosi azzurra, 7 titoli sui 12 in palio Apoteosi azzurra ai campionati del mondo di Subbuteo, giocati nel weekend in Inghilterra: l'Italia si è confermata sul gradino più alto del podio battendo per una miglior differenza reti il Belgio. Titoli iridati (in totale 7 su 12) anche nella categoria Under 12 e Under 20, sia a squadre che individuale.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta l'Italia del Subbuteo domina la scena mondiale confermandosi campione in carica. A Tunbridge Wells in Inghilterra, la nazionale italiana ha battuto, grazie ad una migliore differenza reti, in finale il Belgio che, come da tradizione, si è dimostrato l'avversario più arduo da battere. Alla fine però è stato tripudio azzurro visto che sono state ben sette le medaglie d’oro conquistate complessivamente dalle nazionali italiane nelle varie categorie (dall'Open ai veterani fino alle più giovani), sulle dodici che erano in palio.

La finale Open, Italia-Belgio: gli Azzurri si impongono per la migliore differenza reti

Il titolo più prestigioso e importante nei mondiali di Subbuteo è da sempre la categoria Open dove le squadre sono composte da giocatori di ogni età, senza vincoli. L'Italia si è presentata in Inghilterra forte del titolo conquistato lo scorso anno ed è riuscita a ripetersi, in un vero replay, contro gli stessi avversari, il Belgio. Una partita equilibratissima che ha visto la nazionale belga andare in vantaggio e difenderlo fino all'ultimo istante quando, però, è crollata in Zona Cesarini con gli azzurri che hanno ottenuto l'insperato 1-1. A quel punto è subentrato il regolamento del torneo per stabilire il vincitore e grazie alla migliore differenza reti complessiva (9-7), l'Italia ha potuto festeggiare il titolo di campione del Mondo.

Le vittorie dell'Italia nelle altre categorie di Subbuteo

Il Mondiale di Subbuteo ha visto in gioco anche altri titoli, oltre al principale, l'Open è l'Italia si è distinta alla grande. Nel torneo iridato Under 20 a squadre, la formazione guidata dal CT Alfredo Palmieri ha battuto ancora il Belgio 2-0, conquistando il titolo, così come la squadra Under 12 che ha superato la Grecia in finale diventando campione. Nel torneo individuale Under 20, Matteo Esposito ha battuto in finale il connazionale Christian Fricano in un derby tutto azzurro.