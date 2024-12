video suggerito

L'impressionante trionfo del lottatore con un braccio solo: non sa cosa significa arrendersi Marney Maxx ovvero il "lottatore con un braccio solo" ha realizzato il suo sogno di combattere nonostante la sua disabilità fisica.

A cura di Marco Beltrami

Marney Maxx è ormai per tutti il "lottatore con un braccio solo". Questo ragazzo per tutta la vita ha cercato di realizzare il suo sogno di combattere nonostante la sua disabilità fisica. Alla fine non solo ci è riuscito, ma si è anche tolto delle belle soddisfazioni vincendo diversi incontri, l'ultimo in modo impressionante.

Il lottatore con un braccio solo vince l'ultimo incontro di MMA

L'atleta brasiliano nella competizione "Shooto Brazil 127", tenutasi a Rio de Janeiro, ha ottenuto un trionfo clamoroso ed evidente mettendo al tappeto il suo avversario, Estegerson da Silva, nell'evento valido per le arti marziali miste (MMA) per la categoria fino a 74.8 chilogrammi. Fin dall'inizio Maxx ha mostrato un'aggressività eccezionale, con una serie di colpi violentissimi. Nonostante la scarsa difesa sul lato sinistro legata all'assenza dell'avambraccio, Marney ha sfoderato una sequenza brutale.

Dopo un colpo con la gamba altissima, Estegerson si è ritrovato schiacciato contro la gabbia e per lui non c'è stato nulla da fare. Tramortito dai colpi alla testa, ecco che da Silva si è arreso dopo un inizio shock per lui. Ko al primo turno e festa grande per Maxx che si è tolto una bella soddisfazione.

La storia di Marney Maxx, lottatore con un solo braccio

Questo lottatore ha una storia particolare: nato con un problema congenito, è stato costretto a finire sotto i ferri per l'amputazione del braccio sinistro. Questo non gli ha mai impedito di seguire il suo sogno e la sua passione per la MMA. Dal suo professionale nel 2016, il brasiliano ha accumulato un record di sei vittorie e quattro sconfitte, di cui quattro ottenute per KO. Cintura nera di di Jiu-Jitsu e Muay Thai, è riuscito ad inseguire il suo sogno anche grazie alla sua seconda vita.

In un'intervista a MMAFighting nel 2022, il lottatore dichiarò: "È uno schifo vendere caramelle e provare a realizzare il mio sogno, ma poi tornare a casa stanco e senza soldi. È molto faticoso… Lotto per avere una possibilità nella società fin da quando ero bambino, ed è difficile. Nonostante le difficoltà, la lotta quotidiana, cerchiamo di dimostrare alle persone che possono farcela… Continuo a ripetermi che sono una persona forte e che nessuno può sconfiggermi. Solo Dio può, e so che non vuole farlo".

Problemi fisici ma anche psicologici per Marney che ha superato tutto: "Ho avuto un attacco di ansia ed ero depresso. Non ero motivato, ma poi ho avuto questa opportunità durante una grande promozione. La gente non credeva in me e l'ho usato come carburante per andare lì e vincere… Quando penso di arrendermi, Dio mi dà la forza per continuare".