Lieve malore per Egonu dopo l’esordio dell’Italvolley agli Europei: allarme rientrato a fine gara Paola Egonu ha subito un lieve malore al termine della gara d’esordio dell’Italia del volley femminile agli Europei contro la Romania. Allarme rientrato poco dopo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del Ct Mazzanti ha iniziato subito col piede giusto l'avventura agli Europei 2023 di volley femminile. Nella gara inaugurale contro la Romania nella splendida cornice dell'Arena di Verona, le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-0. Oltre alla presenza di oltre 10mila spettatori in uno scenario che non veda una gara di volley all'Arena dal 1988, la sorpresa più grande è stata la panchina di Paola Egonu. La campionessa italiana, tra le giocatrici più forti al mondo, non è infatti partita titolare dato che il Ct ha preferito mandare in campo Ekaterina Antropova nel suo ruolo.

La Egonu è entrata in campo successivamente a gara in corso dando subito non poche preoccupazioni all'ambiente azzurro. Sono stati infatti diversi i minuti di preoccupazione per via di un lieve malore accusato dalla stessa Paola Egonu. Nulla di grave, probabilmente un calo di pressione dovuto al caldo e all'umidità di Verona. La giocatrice azzurra si è ripresa poco dopo rifiutando il ricovero in ospedale per gli accertamenti del caso. L'Italia oggi si sposterà a Monza, dove sono in programma venerdì 18 e sabato 19 agosto i match contro Svizzera e Bulgaria, prima delle sfide di martedì 22 e mercoledì 23, previste a Torino, contro Bosnia Erzegovina e Croazia.

Paola Egonu è dunque rimasta in panchina in questa gara d'esordio agli Europei dell'Italia. Una situazione che ha un po' sorpreso anche il pubblico presente e gli stessi tifosi spiazzati da questa decisione del Ct Mazzanti. La Egonu è entrata in campo solo per un doppio cambio nel primo set, per poi uscire senza aver segnato un punto probabilmente proprio a seguito del malore. Quella di Mazzanti, dal punto di vista tecnico, rappresenta comunque un indizio in più di quanto il commissario tecnico adesso voglia mischiare le carte forse non dando punti di riferimento agli avversari:

“Mi trovo con tante carte da giocare, dobbiamo metterle in campo in base a quel che ci servirà – ha detto a fine partita il Ct cercando di fare chiarezza sulla vicenda che ha visto la Egonu finire in panchina – Ho parlato con lei di questo. Secondo me dobbiamo fare un percorso, ho chiesto la sua disponibilità". Mazzanti fa capire dunque di aver parlato con lei: "Secondo me dobbiamo arrivarci, abbiamo parlato tanto di quel che lei vuole vivere in nazionale, di quel che io mi aspetto da lei. Questo momento fa parte di questo percorso”.