Le Fate azzurre fanno grande l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: è record di medaglie L’Italia della ginnastica artistica femminile vola ai Giochi del Mediterraneo facendo il pieno di medaglie. Un record per le Fate nella storia della rassegna a 3 cerchi.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia della ginnastica artistica femminile vola, in tutti i sensi. Un autentico expolit delle ragazze azzurre che hanno trionfato in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. Le fate hanno conquistato ben 6 ori, di cui uno di squadra, in 6 discipline diverse, più 4 medaglie d'argento e un bronzo. Non era mai accaduto un risultato di tale portata. Per le Fate azzurre si tratta infatti di un record dato che mai l'Italia nella sua storia era riuscita a vincere tutte le prove in programma ai Giochi del Mediterraneo. L'Italia infatti solo a Smirne nel 1971 ci andò vicino mancando l'oro solo al corpo libero. Nel 2005 fu invece Vanessa Ferrari ad andare vicinissima alla sua impresa personale con 5 ori e un argento alle parallele.

Mersin nel 2013 invece mancò l'oro solo al volteggio. Nel 2022 invece l'Italia è stata sempre presente sul podio. Tutto è iniziato tre giorni fa con il primo oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano grazie alla vittoria nella prova a squadre prima dell'exploit definitivo delle ginnaste nelle proprie discipline. Nel palazzetto della città algerina, le azzurre Giorgia Villa, Alice e Asia D'Amato, Martina Maggio, Veronica Mandriota e Angela Andreoli hanno ottenuto la vittoria prendendosi l'oro con il punteggio di 161.950. "Il concerto delle queen" scrive Martina Maggio sul suo profilo Instagram tra una medaglia e l'altra.

La giovanissima ginnasta di Villasanta, già campionessa europea juniores al volteggio agli Europei di Berna 2016 e campionessa italiana alla trave per tre volte, ha messo a segno un'autentica impresa. Ha infatti conquistato 5 medaglie in totale: un oro di squadra e un altro alla trave più quello nell'all Around e l'argento nel corpo libero e nelle parallele asimmetriche.

Performance assolutamente inimmaginabile per Martina Maggio che ha vinto la medaglia d'oro nell'all Around sfidando testa a testa l'altra italiana, Asia D'Amato che si accontenta del secondo posto. Quest'ultima oltre all'argento nell'all Around, ha anche vinto un argento alla trave, un oro al corpo libero e al volteggio senza dimenticare quello a squadre. L'Italia sorride anche per l'oro di Giorgia Villa nelle parallele asimmetriche oltre al bronzo di Angela Andreoli. Un risultato impressionante che le azzurre si sono portate a casa. Queste le medaglie vinte dalle Fate nel dettaglio: