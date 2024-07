video suggerito

La reazione epica di Ceccon all’oro di Martinenghi alle Olimpiadi: sapeva tutto prima della fine Thomas Ceccon ha seguito da bordo vasca l’impresa pazzesca di Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana olimpici e la sua reazione in diretta è stata postata sui social. Il vicentino prima di rimanere incredulo come tutti, aveva però predetto l’esito della finale: “Vince, vince, vince” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo strepitoso oro di Nicolò Martinenghi nella finale olimpica dei 100 metri rana maschili ha stupito tutti, portando all'Italia la prima medaglia dal valore più alto ma anche totalmente fuori pronostico. Una prova entusiasmante dell'azzurro che ha esaltato tutto il pubblico presente a La Defense Arena che ospita le prove di nuoto, tra cui è spiccato anche uno spettatore particolare, Thomas Ceccon che ha seguito la gara anticipandone l'incredibile epilogo ben prima che Martinenghi toccasse il bordo per primo.

La reazione di Ceccon all'oro di Martinenghi, ne anticipa la vittoria

"Vince, vince, vince". Tre parole ripetute ben prima del finale che nessuno poteva aspettarsi in una gara dei 100 metri in cui Nicolò Martinenghi si presentava tra mille campioni assoluti che si giocavano successo e podio. E invece, le Olimpiadi hanno compiuto il miracolo sportivo: l'azzurro è stato strepitoso precedendo di un nulla il favoritissimo britannico Adam Peaty, il Re della rana.

A tifare, soffrire e poi gioire per Martinenghi, c'era a bordo vasca anche Thomas Ceccon ripreso in diretta negli istanti conclusivi della finale. In cui ha anticipato, più da occhio esperto che da semplice tifoso, come si sarebbe conclusa: "vince, vince, vince" dice rivolgendosi all'obbiettivo convinto di quanto sta dicendo. E qualche istante dopo si vede sullo sfondo Martinenghi arrivare e alzare le braccia d'oro al cielo. Il video continua rimanendo su Ceccon che resta sbalordito dalla prova di Martinenghi: occhi sbarrati e mani nei capelli, prima della domanda diretta: "Un commento a caldo Thomas". Ceccon non sa dire nulla se non un esplicativo "mamma mia…". "Questa è una sfida…" lo incalzano in diretta e lui non sa che dire se non confermare il tutto, "…questa è una sfida…".

Quando torna in vasca Thomas Ceccon: la finale dei 100 metri dorso

Thomas Ceccon, già bronzo con la 4×100 azzurra, ha confermato le good vibration e le ambizioni d'oro vincendo la propria semifinale dei 100 dorso con una grande vasca di ritorno: 52″58 il tempo conclusivo, il secondo assoluto con cui si presenta per la finale. La gara che vale una medaglia olimpica è in programma oggi, lunedì 29 luglio, alle ore 21.20. Il ventitreenne vicentino aveva preoccupato nelle batterie quando aveva nuotato di conserva, ma era tutto sotto controllo: "Lo sapete come sono fatto, son così ma l'uomo da battere resto io" dirà alla fine della semifinale.