La prossima avversaria di Imane Khelif sa già cosa farà sul ring dopo aver visto Angela Carini Imane Khelif sfiderà Anna Luca Hamori nei quarti di finale dei pesi welter femminili domani, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile ungherese ha già le idee chiare dopo aver visto l’incontro dell’algerina con Angela Carini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Sarà Anna Luca Hamori ad affrontare Imane Khelif nei quarti di finale dei pesi welter femminili domani, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'approccio alla gara da parte della pugile ungherese sembra essere deciso. Dopo aver visto il match di Angela Carini – l'azzurra che si è ritirata dall'incontro dopo 46 secondi a seguito di due colpi al volto subiti dalla pugile algerina – la Hamori cerca di andare oltre le polemiche: "Non ho paura – ha spiegato in conferenza stampa -. Non mi interessano le storia della stampa e dei social".

L'ungherese pensa solo a come poterla battere e su questo ha le idee chiarissime: "Non mi interessa se lei o lui è un uomo, sarebbe una vittoria più grande per me se vincessi". Anna Luca Hamori è solo concentrata sul match e non vuole farsi minimamente condizionare da ciò che è accaduto proprio con Angela Carini che non ha resistito ai colpi dell'algerina finendo per ritirarsi dall'incontro. Ma la polemica su Imane Khelif e sul sesso dell'algerina, continua a tenere banco alle Olimpiadi di Parigi nonostante il chiarimento ufficiale del CIO sulla vicenda.

Angela Carini sul ring dopo il ritiro contro Imane Khalif.

Il CIO, dopo quanto accaduto contro l'azzurra, ha ribadito come non ci fossero ombre sulla verifica del sesso dell'algerina accertata da documenti ufficiali e riscontri analitici. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una donna, non di un uomo. La polemica su Imane Khelif era stata accesa subito dopo la sua ammissione alle Olimpiadi nonostante fosse stata esclusa dai mondiali di pugilato dell'anno scorso per aver fallito il test ormonale, non avendo superato i test d'idoneità di genere. Per il CIO dunque, era doverosa questa precisazione.

Le parole dell'ungherese Hamori su Angela Carini: "È stata una sua scelta ritirarsi"

L'attenzione ora è tutta per il match contro l'ungherese Hamori che pare avere le idee chiarissime sull'incontro. "Sto cercando di non usare il telefono prima del combattimento – ha detto -. Non voglio preoccuparmi dei commenti, della storia o delle notizie. Voglio solo concentrarmi su me stesso. L'ho fatto prima dei miei ultimi due combattimenti, quindi penso che questa sia la chiave, e vedremo".

E su Angela Carini ha poi aggiunto: "È stata una sua scelta ritirarsi ma non capisco, perché pensavo che la mente di ogni pugile fosse uguale alla mia, non mollare mai – ha spiegato l'ungherese -. Ma è stata una sua scelta. Non sappiamo quale sia stata la ragione. È la sua vita, ma io so che voglio fare questo nella mia vita".