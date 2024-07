video suggerito

Imane Khelif potrà combattere con Angela Carini alle Olimpiadi: ha superato la “verifica del sesso” A pochi giorni dal match tra l’italiana e l’algerina torna in auge una domanda: com’è possibile che Khelif sia idonea per combattere ai Giochi e non lo sia stata per i Mondiali? Ecco perché e cosa sta accadendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

885 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 1 agosto Angela Carini salirà sul ring per combattere il match valido per gli ottavi di finale di boxe femminile. L'azzurra incrocerà i guantoni con l'algerina Imane Khelif nei pesi welter, lo farà in un match della categoria 66 kg sul quale sono accesi i riflettori per la situazione in cui versano l'avversaria e un'altra atleta (la taiwanese Lin Yu-tin) ammessa alle Olimpiadi di Parigi: erano stato escluse (e squalificate) dai mondiali di pugilato dell'anno scorso per aver fallito il test ormonale, non avevano superato i test d'idoneità di genere (quello che in gergo viene definito "verifica del sesso").

"È scioccante che sia stato loro permesso di arrivare fin qui, cosa sta succedendo?", è l'espressione usata dall'ex campione del mondo, Barry McGuigan, per commentare la decisione del Comitato Olimpico Internazionale.

Stesso tono anche da parte della messicana Brianda Tamara, che contro la nord-africana s'era battuta un anno fa e aveva commentato così la decisione di estrometterla dal torno iridato: "I suoi colpi mi hanno fatto molto male, non credo di essermi mai sentita così nei miei 13 anni da pugile, nemmeno combattendo contro sparring partner uomini".

Leggi anche L'arbitro che ha negato la vittoria a Macchi è al centro di una brutta coincidenza alle Olimpiadi

Perché s'è creata questo caso paradossale? Ovvero: com'è possibile che Khelif sia idonea per combattere alle Olimpiadi e non lo sia stata per i Mondiali? Quest'ultima rassegna internazionale era sotto l'egida della IBA (International Boxing Association) il cui presidente, Umar Kremlev, citò l'esito dei riscontri sul DNA e spiegò che sia l'algerina sia la cinese "avevano cromosomi XY e per questo erano state estromesse dagli eventi sportivi così da garantire integrità e equità della competizione".

Quanto ai Giochi, il sistema di valutazione è stato gestito dalla Paris 2024 Boxing Unit del CIO che ha regole meno rigide e si muove ormai da tempo nel solco di una linea totalmente differente che spinge verso l'inclusività: la decisione del Comitato di non effettuare più la verifica del sesso.

"Tutti gli atleti che partecipano al torneo di pugilato dei Giochi olimpici di Parigi 2024 rispettano le norme di ammissibilità e di iscrizione alla competizione, nonché tutte le norme mediche applicabili in conformità con le regole 1.4 e 3.1 dell'Unità di pugilato di Parigi 2024". Il CIO ha precisato che il regolamento in atto è lo stesso adottato per Tokyo 2020 ma con alcune modifiche per "limitare l’impatto sulla preparazione degli atleti e garantire continuità tra le edizioni dei Giochi Olimpici".

E solo dinanzi a evidenze scientifiche che dimostrino con certezza che si possa creare una condizione squilibrata di vantaggio/svantaggio un'atleta può non essere considerata idonea a partecipare. È anche su questa base che in un'intervista all'Agenzia France-Presse Khelif sostenne di essere stata vittima di un complotto contro l'Algeria perché non le fosse assegnata la medaglia d'oro.