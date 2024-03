La leggenda MMA Mark Coleman si risveglia da eroe in ospedale: ha salvato i genitori dalle fiamme Tragedia sfiorata per l’ex icona del combattimento Mark Coleman, 59 anni, che ha salvato da un incendio entrambi i genitori rischiando la propria vita. Ricoverato incosciente in ospedale si è risvegliato due giorni più tardi: “Lo giuro su Dio, sono l’uomo più fortunato al mondo” ha detto, scoppiando in un pianto liberatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La leggenda degli sport da combattimento Mark Coleman, 59 anni, si è svegliato questo giovedì sul letto di un ospedale dove era stato ricoverato d'urgenza per aver inalato una grande quantità di fumo mentre salvava i suoi genitori da un incendio nella giornata di martedì 12 marzo. Appena cosciente e consapevole di quanto accaduto l'ex campione di combattimento è scoppiato in uno straziante e commosso pianto: "Sono il sopravvissuto più felice al mondo".

Era stato ricoverato d'urgenza in condizioni critiche martedì dopo aver inalato una grande quantità di fumo mentre stava salvando i propri genitori da un incendio: Mark Coleman si è però svegliato giovedì, tornando di nuovo cosciente in un costante miglioramento delle sue condizioni generali. Una delle icone assolute del mondo del combattimento, è scoppiato subito in un dirompente pianto, evidentemente molto emozionato, circondato dalle sue figlie che lo hanno abbracciato non lasciandolo un istante

Un risveglio da vero e proprio eroe perché Mark Coleman si era gettato tra le fiamme per ben tre volte nella casa di famiglia, quando questa è stata avvolta dal fuoco. Il tutto per portare in salvo i propri anziani genitori. La leggenda dell'UFC ha salvato sua madre prima di tirare fuori suo padre dalle fiamme. Poi, ancora incurante del pericolo si è infilato ancora nella casa rischiando la propria vita per portare in salvo anche il suo cane, Hammer che, purtroppo, non è sopravvissuto.

Leggi anche Ilia Topuria è riuscito a prendere 10 chili in 24 ore per vincere il titolo UFC: come ha fatto

"Lo giuro su Dio, sono così fortunato. Non posso credere che i miei genitori siano ancora vivi", ha detto Mark Coleman mentre riprendeva conoscenza, circondato dalla sua famiglia sul letto dell'ospedale. "Ho dovuto prendere una decisione. Sono uscito dalla mia stanza e mi sono diretto verso la porta ed era già orribile… non riuscivo a respirare. Poi sono entrato per prenderli… Non potevo crederci… ho preso loro e poi non sono riuscito a trovare il mio cane Hammer...".

Attraverso i social la figlia Morgan aveva raccontato la tragedia sfiorata, con il ricovero di Coleman in stato semicosciente e che ha dovuto essere portato in elicottero in ospedale dove poi ha combattuto per la sua vita. Per fortuna si è ripreso ed è ritornato a respirare da solo: "Dio è buono. I miracoli accadono" ha commentato la figlia Morgan su Facebook, "Nostro padre è sempre stato il nostro eroe e significa tutto per noi. È e sarà sempre un combattente."