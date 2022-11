La leggenda del pugilato sembra un’altra persona, ha un piano preciso: è ingrassato apposta L’ex pugile ha lasciato tutti senza parole, mostrando il suo nuovo fisico molto diverso da quello a cui ci ha abituati. È per un esperimento.

A cura di Marco Beltrami

"No pain, no gain". La vita degli atleti professionisti non è tutta rosa e fiori. Per raggiungere risultati sono necessari eccezionali sacrifici, non solo durante gli allenamenti. Ne sa qualcosa uno dei più grandi pugili moderni, ovvero David Deron Haye capace di vincere titoli mondiali in due categorie di peso. Potente e agile "The Hayemaker" è una leggenda della boxe britannica. Dopo il suo ritiro non ha mai smesso di mettersi in gioco, come confermato dalla sua ultima sfida.

Nonostante l'addio alle competizioni ufficiali, Haye ha sfoderato un fisico eccezionale, con una notevole definizione. Recentemente però questo atleta ha deciso di stupire tutti, proprio come faceva in occasione dei suoi incontri. Il pugile si è mostrato sui social, completamente stravolto a livello fisico. Il suo aspetto è cambiato drasticamente, e la forma fisica è sembrata un lontano ricordo per il classe 1980 che si è lasciato andare.

Quella di Haye però è stata una scelta ben ponderata: l'ex campione infatti ha voluto mettere su diversi chili, senza pensare ai suoi muscoli o al suo atletismo. Tutto a causa di un esperimento, mirato a smentire chi pensava che il suo fisico eccezionale fosse solo dipendente dalla genetica, minimizzando i suoi allenamenti e la sua dieta, molto rigidi. In tre mesi ha deciso dunque di mangiare e bere di tutto, come una persona "normale" e non uno sportivo.

In un video ha spiegato come è cambiato il suo corpo in questo periodo senza controllo né dieta: "Sono diventato un semplice mortale, ho ridicoli rotoli di grasso sul lato. Il grasso corporeo è passato dal 10% al 22,5% in tre mesi, semplicemente facendo quello che fanno tutti gli altri. Non sto mangiando troppo, mangiavo dolci e bevevo alcolici con tutti gli altri ed è quello che succede. Ho un modo di vivere la mia vita, ho un certo tipo di dieta e mi alleno letteralmente solo un'ora al giorno quattro o cinque volte a settimana".

Ora Haye è atteso da una vera e propria sfida, quella di tornare in forma in 8 settimane. Un messaggio diretto per tutti i suoi followers: "Obiettivo: perdere il 12,5% di grasso corporeo entro il 1° gennaio 2023. Programma: perdere l'1,5% di grasso corporeo a settimana per 8 settimane. 30-90 minuti di esercizio al giorno, 5-6 giorni a settimana saranno sufficienti per eliminare l'indesiderato grasso addominale e dorsale prima di Capodanno!". Con un consiglio speciale per i suoi seguaci: "Utilizzate il resto del 2022 per prepararvi alla salute e per iniziare poi alla grande il 1 gennaio 2023. Viviamo solo una volta, perché non viverlo cercando di essere il più sexy possibile…".