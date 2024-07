La figuraccia di Samele con Mattarella dopo il bronzo: “Ero imbalsamato, ho detto solo una parola” Dopo il bronzo per Samele è stato un susseguirsi di emozioni: ha raccontato del periodo difficile della sua fidanzata ucraina ma anche della brutta figura fatta davanti agli occhi di Mattarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luigi Samele è emozionato mentre racconta del bronzo vinto nella sciabola che ha segnato un record per l'Italia in queste Olimpiadi 2024. Dietro al suo successo c'è fatica, duro lavoro e una concentrazione che lo ha portato a superare tutti i suoi limiti in un momento difficilissimo, segnato anche da vicende personali piuttosto travagliate: l'atleta è fidanzato con la collega Olga Kharlan, impegnata a Parigi nella spada femminile, protagonista di una scena controversa che ha segnato gli ultimi Mondiali di scherma disputati a Milano.

La sua presenza è un sostegno per lui che non dimentica di ringraziarla dopo aver vinto la medaglia. Le sue parole sono toccanti e ricordano una storia accaduta nel 2022, quando Samele aveva raggiunto Budapest in macchina per andare a prendere la fidanzata e la sorella che erano in fuga dai bombardamenti dell'Ucraina. Ma oltre al messaggio di pace racconta anche della figuraccia fatta davanti a Mattarella dopo la vittoria del bronzo.

Il messaggio di pace di Samele

Non poteva mancare un messaggio di pace lanciato con il suo bronzo al collo, in un momento delicato in cui l'atleta non mette da parte i suoi valori e non dimentica le sofferenze delle persone amate. Tutto parte dalla dedica dopo il successo: "Per me le medaglie non sono mai scontate, ben che meno quelle olimpiche. Arrivavo da un periodo molto difficile, anni complicati, il tempo non è galantuomo perché gli anni passano ed è difficile stare al passo con i più giovani. Ma se sono qui è perché ho dimostrato di non mollare mai, di credere sempre nel duro lavoro e di credere soprattutto nel potere della testa e delle proprie convinzioni. Devo dedicare la medaglia a tante persone, perché tanti mi sono stati vicini. La dedico alla mia compagna Olga Kharlan che ha la gare domani. Parte della mia famiglia è qui, sono stati molto rumorosi. È anche merito loro se sono arrivato a vincere un’altra medaglia olimpica".

Da qui l'invito a raccontare ciò che è accaduto nel 2022. Samele non si sofferma sul suo gesto che, dice, ripeterebbe tante altre volte: "Ho aiutato la mia compagna in un momento difficile, ma come credo avrebbe fatto chiunque verso una persona che in quel momento aveva bisogno di superare un momento difficilissimo. L'ho fatto perché lo volevo fare, lo rifarei altre mille volte e non vorrei sottolinearlo. Per lei è un momento particolare a reagirà come sa fare. Dovrebbe esserci sempre un messaggio di pace ma viviamo in un momento difficile speriamo con lo sport di portare un messaggio di pace".

La figuraccia con Mattarella

C'è però una scena che tormenta Samele: è l'incontro con Sergio Mattarella che lo ha abbracciato subito dopo la vittoria, in modo del tutto inaspettato. In quel momento l'atleta si è completamente bloccato e nell'intervista non ha nascosto tutto il suo imbarazzo per una figuraccia che avrebbe voluto evitare: "Con Mattarella ho fatto una figuraccia perché mi sono imbalsamato. Hai il Presidente della Repubblica e vuoi dire tante cose, ma non ho detto una parola, ho detto solo grazie, sembravo un registratore bloccato, è stata un'emozione incredibile non potevo credere che stesse salutando proprio me. mi ha dato una spinta in più perché volevo vincere anche per lui e per l'Italia".