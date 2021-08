Jacobs vince l’oro, l’esultanza del telecronista spagnolo è senza freni: “Que barbaridad!” Se gli inglesi gettano ancora veleno sull’Italia, ben altro calore mostrano i telecronisti spagnoli nel commentare la vittoria leggendaria di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi. Il video diffuso dopo la gara è commovente: “La remontada del italiano! Dos oros consecutivos por italianos, que barbaridad!”.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale vinta da Marcell Jacobs nei 100 metri olimpici di Tokyo probabilmente l'avrete vista e rivista parecchie volte nelle telecronache di Rai ed Eurosport che detengono i diritti dei Giochi per l'Italia. Franco Bragagna e Stefano Tilli sulla TV pubblica, Andrea Campagna e Francesco Panetta su Eurosport hanno trascinato e commosso, mettendoci tutto il tifo che potevano. Del resto non capita tutti i giorni di poter raccontare la medaglia d'oro di un italiano alle Olimpiadi nella specialità regina dell'atletica.

Ma i telecronisti italiani non sono stati gli unici a gioire in maniera sfrenata per il successo del 26enne velocista azzurro. Anche i colleghi spagnoli di Eurosport hanno spinto come dei dannati Jacobs verso la vittoria, esultando non meno dei nostri dopo che il ragazzo di Desenzano ha tagliato per primo il traguardo sulla pista di Tokyo. Il video diffuso dopo la gara mostra cosa è accaduto in diretta in quei 9 secondi e 80 centesimi nella cabina di Eurosport Spagna. "La remontada del italiano, ojo al italiano, ojo al italiano, ojo al italiano… el italiano! Dos oros consecutivos por italianos, que barbaridad!", urla il telecronista – che in quel momento è palesemente uno di noi – mentre un altro si mette le mani nei capelli e resta senza parole.

Evidentemente c'è un afflato europeo che soffia dai microfoni dei telecronisti e che ci unisce nel tifo per gli atleti del Vecchio Continente. Fanno eccezione gli inglesi, che ancora una volta – invece di celebrare una meravigliosa pagina di sport – non hanno perso occasione per gettare veleno sull'Italia. Frasi, ombre e sospetti che squalificano soltanto chi li partorisce. Noi intanto ci riascoltiamo gli amici spagnoli con l'audio a palla…