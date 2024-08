video suggerito

Jacob Fincham-Dukes ha solo 72 ore di tempo per tornare al lavoro dopo le Olimpiadi: “Che stress” Jacob Fincham-Dukes non ha il tempo di godersi l’ottimo quinto posto ottenuto nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi: l’inglese è un atleta part-time e ha solo 72 ore di tempo per tornare al lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il quinto posto ottenuto da Jacob Fincham-Dukes nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi non gli fa mettere in bacheca alcuna medaglia (l'oro è andato al greco Tentoglou, l'argento al giamaicano Pinnock e lo splendido bronzo all'azzurro Mattia Furlani), ma vale davvero tanto. Il 27enne inglese infatti è solo un atleta part-time e non riceve alcun finanziamento dalla British Athletics. Adesso Fincham-Dukes dovrà tornare subito al lavoro e confessa che questa situazione stressante gli pesa: "Gli altri ragazzi non lo devono affrontare".

Jacob Fincham-Dukes deve tornare al lavoro entro 72 ore dall'ultimo salto a Parigi

Allo Stade de France il britannico ha saltato 8,14, misura non lontana dal suo fresco personale di 8,20 stabilito nell'aprile di quest'anno, classificandosi quinto, a 6 centimetri dalla quarta piazza dello svizzero Ehammer. Jacob ha fatto il massimo, ma non può godersi appieno un risultato che definirà la sua carriera per sempre: deve infatti tornare al suo lavoro a tempo pieno entro tre giorni dalla finale, che è stata ieri.

Jacob Fincham-Dukes durante la finale di salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi

Trasferitosi negli Stati Uniti per studiare alla Oklahoma State University, Fincham-Dukes oggi lavora nel settore della ‘health and safety compliance' per l'azienda texana ITN. Il 27enne fa grandi sacrifici per conciliare lavoro e attività sportiva: è costretto a svegliarsi alle 5 del mattino per allenarsi prima della sua giornata in ufficio, facendo poi un'altra sessione la sera.

A nulla gli è valsa la sua impressionante prestazione a Parigi, Fincham-Dukes ha rivelato che avrà poco tempo per assaporare quanto fatto, poiché dovrà tornare in America appena 72 ore dopo il suo ultimo salto: "Quest'anno mi sono comportato benissimo. Quarto agli Europei, quinto alle Olimpiadi – ha detto dopo la finale – Spero davvero di essermi reso giustizia, perché lavoro a tempo pieno e tornerò al lavoro venerdì. Quindi mi porto dietro un sacco di stress extra che questi ragazzi non devono affrontare".