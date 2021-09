Italia in semifinale agli Europei di volley: Germania dominata 3-0, ora la Serbia L’Italia di Ferdinando De Giorgi ha battuto con un netto 3-0 la Germania e ha conquistato il pass per la semifinale per gli Europei di volley 2021 contro la Serbia. Match sempre in controllo per gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi, che Ostravar Aréna non hanno lasciato scampo alla selezione di coach Andrea Giani.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia di Ferdinando De Giorgi ha conquistato la semifinale dell'Europeo di volley battendo la Germania e nel match per l'accesso alla finale se la vedrà con la Serbia. Settima vittoria consecutiva (cinque nella fase a gironi, il comodo ottavo di finale contro la Lettonia e quella contro i tedeschi) per Giannelli e compagni, che hanno avuto la meglio anche sulla selezione tedesca guidata da coach Andrea Giani con una gara sempre in controllo. Il bilancio finale del penultimo quarto di finale è di 3-0 (25-13, 25-18,25-19).

Gli Azzurri hanno impattato al match in maniera perfetta e si sono dimostrati decisamente in palla, confermando il percorso netto fatto finora e dimostrando una certa intraprendenza in tutte le situazioni di gioco. La Nazionale di De Giorgi ha sempre dominato e tenuto tra le mani il pallino del gioco, dal primo all'ultimo set, e ha meritatamente conquistato il pass per andare a prendersi un posto sul podio dell'Eurovolley. All'Ostravar Aréna di Ostrava ancora una volta in evidenza le prove di Simone Giannelli, leader indiscusso del gruppo azzurro; e di Alessandro Michieletto, che da giovane promessa sta diventando una certezza gara dopo gara.

L'Italia affronterà la Serbia il 18 settembre 2021 alle ore 17.30 alla Spodek di Katowice e lì i ragazzi di coach De Giorgi si giocheranno un posto nella finale per i primi due posti della competizione continentale: gli Azzurri ritrovano la semifinale europea dopo 6 anni ed è la quindicesima volta nella storia che accade. Questo traguardo è ancor più sensazionale per una squadra presentatasi ai nastri di partenza con ben otto esordienti nella manifestazione europea.

(in aggiornamento)