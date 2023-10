Italia-Brasile di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming Italia e Brasile si sfidano a Rio de Janeiro nell’ultimo match valido per il torneo preolimpico di pallavolo maschile. La partita inizierà alleo re 22. Italia-Brasile non sarà visibile in diretta TV in chiaro.

Con il torneo preolimpico di pallavolo, la nazionale maschile cerca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'Italia di Fefé De Giorgi, vincitrice del Mondiale 2022 e dell'argento agli Europei lo scorso settembre, ha ottenuto fin qui tre vittorie e una sconfitta e ha ancora la possibilità di qualificarsi senza dover tornare in campo per le Olimpiadi tra qualche mese. L'incontro con il Brasile si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e inizierà alle ore 22.

Vittorie contro Iran e Qatar in avvio, poi netto successo con l'Ucraina, prima del ko con la Germania, che sta volando e contende agli Azzurri, a Cuba e al Brasile i due posti per Parigi 2024.

La squadra dell'Italia scelta dal tecnico Fefé De Giorgi:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi C

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti

Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

Dove vedere Italia-Brasile di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Dove vedere in TV la partita di pallavolo tra Italia e Brasile? L'ultimo incontro del torneo preolimpico di pallavolo è in programma alle 15 ora italiana. Questa partita non sarà visibile in chiaro. La Diretta TV è un'esclusiva Sky, che la manderà in onda sul canale 205.

Italia-Brasile, dove vederla in streaming

Italia-Brasile sarà naturalmente visibile in streaming. Così potranno seguirla gli abbonati Sky, tramite Sky Go, ma anche quelli di NOW. C'è la possibilità di seguire la sfida anche attraverso la piattaforma VolleyballWorld TV, che è a pagamento.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro il Brasile per le qualificazioni a Parigi 2024

La partita tra l'Italia e il Brasile valida per il torneo preolimpico si gioca domenica 8 ottobre, l'incontro prende il via alle 15 italiane. Tutte le gare della Pool A si disputano a Rio de Janeiro.