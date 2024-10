Ilia Topuria prenderà 10 kg in un giorno per combattere: come è possibile la trasformazione lampo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Ilia Topuria proverà a difendere la cintura dei pesi piuma all'Hilton di Abu Dhabi, nel main event di UFC 308. Ma per farlo ingrasserà di quasi 10 chili in meno di 24 ore: una pratica che non è una novità assoluta nel mondo del combattimento, ma che il georgiano-spagnolo porta al limite con le sue trasformazioni fisiche sempre più incredibili.

Negli ultimi mesi si è dovuto preparare per essere pesato, una procedura obbligatoria per poter rientrare all'interno dei parametri della sua categoria, ossia i pesi piuma. Con i suoi 65.8 kg non sfora, ma al momento dell'incontro arriverà a pesare circa 76 kg. Come è possibile?

La trasformazione fisica di Topuria

Per poter rientrare all'interno della categoria ed essere autorizzato a gareggiare il pugile si è presentato davanti alla bilancia che certificava il suo peso perfettamente nei parametri. La pesatura si effettua il giorno prima della gara, in una finestra temporale di due ore, ed essendo il campione in carica ha potuto avere la precedenza su tutti. Nulla vieta però di aumentare il peso da quel momento fino all'incontro.

Come già capitato altre volte, Topuria proverà a mettere 10 kg di peso in 24 ore: da regolamento può presentarsi al match con un peso maggiore e lo spagnolo ha preso molto seriamente questa sfida mettendo su massa in un tempo lampo. Per questo all'interno della gabbia si presenterà con circa 76 kg, il peso ideale per lui per poter combattere ed essere invincibile-

La formalità del peso è andata, con tutti i sacrifici fatti per non sforare i parametri richiesti, ma ora il Matador dovrà fare qualcosa di incredibile. Come farà a mettere su tutto il peso nel giro di un giorno? Lo ha spiegato a Marca il dottore che lo segue: "Mentre sale a pesarsi, lo aspetto con la bevanda per idratarlo appena avrà finito. La bevanda sostitutiva è fornita da UFC. Si prende una bevanda di reidratazione e si cronometrano 20 minuti fino alla successiva, poi ne segue un'altra dopo altri 20 minuti". In poche parole Topuria si concentrerà innanzitutto su una corretta reidratazione che gli farà mettere la maggior parte del peso desiderato, per poi introdurre cibi ricchi di carboidrati per poter mettere da parte le energie necessarie per poter affrontare il combattimento.