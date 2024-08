video suggerito

Ilaria Colombo vede l’oro di Alice D’Amato prima di tutti, è la telecronaca delle Olimpiadi: brividi L’oro alle Olimpiadi di Alice D’Amato e il bronzo di Manila Esposito hanno fatto impazzire di gioia i telecronisti italiani, letteralmente incontenibili: il racconto emozionante di Ilaria Colombo su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Un'emozione fortissima, una gioia incontenibile. Alice D'Amato ha conquistato un'eccezionale medaglia d'oro nella specialità della trave nella ginnastica alle Olimpiadi. Un risultato pazzesco, reso ancor più importante dal bronzo dell'altra azzurra Manila Esposito. Impossibile restare freddi di fronte ad un'impresa del genere, come confermato da una delle voci dei Giochi di Parigi su Eurosport, ovvero Ilaria Colombo.

Alice D'Amato vince l'oro alla trave alle Olimpiadi, la telecronista impazzisce di gioia

L'ex ginnasta, oggi telecronista di Eurosport, già nei giorni scorsi aveva entusiasmato tutti con il racconto dell'argento delle Fate azzurre e oggi ha concesso il bis. Colombo, come i suoi colleghi in cabina era in silenzio in attesa del verdetto della giuria su Andrade. La brasiliana infatti era l'unica che poteva insidiare Alice D'Amato, e sembrava aver effettuato un'ottima prova alla trave. Con Biles fuori dai giochi, a causa di una caduta, bisognava solo capire se la nostra atleta sarebbe stata prima o seconda.

Ilaria Colombo non si trattiene dopo l'oro di Amato e il bronzo di Esposito

L'attesa ancor prima delle grafiche è stata interrotta dalle urla di Ilaria Colombo, che per prima si è accorta dell'esito definitivo per la classifica finale. La telecronista è sembrata lasciarsi andare alle lacrime, miste poi a risate di gusto per celebrare il trionfo di Alice. Come un mantra poi ecco le parole ripetute: "Non ci credo, non ci credo", a sottolineare l'eccezionalità di quanto appena accaduto. Secondi di urla e gioie, con la voglia di condividere la propria gioia che ha avuto la meglio sulla necessità di mantenere l'aplomb. Tutto mentre il suo compagno di racconto pronunciava queste parole: "Alice è una Supernova che esplode e illumina il firmamento italiano e mondiale". Un risultato inaspettato e per questo ancor più bello da celebrare. Basti pensare che la stessa Alice sul podio ha sussurrato: "Mi sto sentendo male".

D’altronde Ilaria Colombo sa bene quanta fatica e quanti sacrifici ci sono dietro questa disciplina. Proprio lei, ex ginnasta italiana ha conquistato titoli agli assoluti, agli Europei, in World Cup e ai Giochi del Mediterraneo, prima di riuscire ad accedere ad una finale dei Mondiali interrompendo un digiuno di più di mezzo secolo. Ora però ecco Alice D’Amato a riscrivere la storia, facendo esultare tutta l’Italia e scattare sulla sedia la stessa Colombo, incontenibile.