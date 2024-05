Il primo tedoforo verso Parigi è Basile Boli: segnò al Milan di Capello nella finale di Champions 1993

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il passaggio della torcia olimpica in terra di Francia è iniziato oggi, giovedì 9 maggio, con la staffetta che è partita da Marsiglia, presso l'iconica basilica di Notre-Dame-de-la-Garde, dove prendere la fiamma olimpica è stato la leggenda del calcio francese, Basile Boli salito alla ribalta nel 1993 quando un suo gol regalò la Champions League all'OM, in finale contro il Milan. E' stato lui il primo a portare la torcia che arriverà a Parigi per le Olimpiadi del 2024 il prossimo 26 luglio.

Sono trascorsi 31 anni da quel 26 maggio 1993 quando all'Olympiastadion di Monaco di Baviera si disputava la finale dell'ex Coppa dei Campioni, la prima edizione denominata Champions League, in cui si fronteggiavano l'allora Olympique Marsiglia guidata da Goethals e il Milan di Fabio Capello. Un parterre di campionissimi in rossonero che rispondevano ai nomi di Tassotti, Maldini, Costacurta, Baresi, Tijkaard, Van Basten, Donadoni, Papin che si fronteggiavano contro un 11 francese di altrettanti fuoriclasse del calibro di Desailly, Bartez, Angloma, Deschamps, Boksic, Voller. E tra loro anche un difensore 25enne di origini ivoriane, prelevato qualche anno prima dall'Auxerre: Basile Boli.

Fu proprio lui, l'eroe di Marsiglia e del Marsiglia: un suo gol, segnato al 43′ del primo tempo determinò la finale, costringendo la resa a quel Milan stellare e permettendo all'OM di alzare per la prima volta nella sua storia, la Champions League. Una gloria mai più replicata a tal punto che ancora oggi Boli è considerato una vera e propria intoccabile icona dello sport francese e di Marsiglia in particolare e non a caso è stato scelto come primo tedoforo verso Parigi: "Eccola qui" ha detto nel momento in cui riceveva la fiamma olimpica, "fa battere forte il cuore ed è fantastica. È la fiamma olimpica, è il simbolo dello sport, della convivenza, di tutto ciò che possiamo sperare nel mondo".

Il percorso della fiamma olimpica verso Parigi 2024

Il percorso della fiamma olimpica verso i Giochi di Parigi – che si terranno dal prossimo 26 luglio fino all'11 agosto – è iniziato 22 giorni prima, partendo dalla Grecia e attraversando il mare fino alle coste transalpine. In terra di Francia inizia nella giornata di giovedì 9 maggio e vedrà un fitto passaggio di mano in mano tra centinaia di personaggi che hanno scritto la storia dello sport e non solo. A Marsiglia si è iniziato con un emozionato Basile Boli ma alla fine saranno migliaia i tedofori che percorreranno 400 città francesi per i prossimi 69 giorni fino a quello in cui si celebrerà la Cerimonia d'apertura.

La finale di Champions League '92-93 in cui segnò Boli

Il Milan di Capello raggiunse la finale di Champions League da favoriti all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, grazie alle dieci vittorie su dieci partite nel torneo e di una sola rete subita, quella contro il PSV durante la seconda giornata della fase a gironi. In quella finale però, il Milan fu costretto a fare i conti con l'Olympique Marsiglia che riuscirà a trovare il break poi decisivo a fine primo tempo su calcio d'angolo, quando al 44′ con un colpo di testa perfetto sarà Basile Boli a fulminare Sebastiano Rossi. Tra le tantissime stelle della squadra di Goethals fu proprio lui a trasformarsi uomo della finale ed a entrare di diritto nella leggenda del calcio francese.