Il metodo ingegnoso del Brasile per conservare la medaglia olimpica: "Un intervento artistico" Antonia Ronnycleide da Costa Silva è la calciatrice che in una storia social ha mostrato il sistema utilizzato per proteggere la medaglia d'argento conquistata a Parigi 2024: "Così mi prendo cura del mio bambino…".

Nyjah Huston è lo skater statunitense che ha avuto da ridire sulla qualità del metallo utilizzato per le medaglie delle Olimpiadi Parigi 2024. Postò un video nel quale mostrò come era ridotta la sua di bronzo ed esclamò: "Sembra siano state in guerra", per il modo in cui s'erano rovinate dopo appena una settimana. Macchiate e ricoperte da una patina scura, non poteva credere ai suoi occhi. Quel video ha destato molto scalpore tra gli atleti impegnati ai Giochi e c'è chi come Antonia Ronnycleide da Costa Silva ha preso nota ed escogitato un metodo tanto semplice e artigianale quanto ingegnoso per conservarle e portarle a casa intonse, come se gliel'avessero infilata al collo proprio in quel momento.

In una storia condivisa sui social la calciatrice del Brasile ha mostrato il trucco a cui ha fatto ricorso per prendersi cura "del mio bambino". Ha ribattezzato così quel premio d'argento che ha avvolto in una pellicola. Niente di speciale, ha fatto ricorso al più classico rimedio della nonna: la giocatrice verde-oro ha preso lo stesso tipo di involucro trasparente che si utilizza per stipare gli alimenti in una cella frigorifero. Sistemata in quel modo, la medaglia conquistata dopo aver perso la finale del torneo femminile contro gli Stati Uniti non corre il rischio di graffiarsi, scheggiarsi, scolorire o, addirittura, di imbrattarsi con macchie vistose.

"Un intervento artistico", così lo hanno definito le colleghe di nazionale che, divertite, hanno registrato tutta la procedura d'imballaggio. In Brasile quell'intervento è divenuto subito virale, giustificato dalle immagini che lo skater americano aveva mostrato per denunciare quella stranezza. "Grazie Dio per avermi permesso di vivere ancora questo momento incredibile – le parole di da Costa Silva scritte a corredo della foto su Instagram nella quale mostra la medaglia con orgoglio -. Sia sempre fatta la tua volontà sulla mia vita, anche se non è come più avrei voluto, eppure l'onore e la gloria saranno sempre tua".

La selezione sudamericana era giunta in finale di calcio femminile alle Olimpiadi dopo aver battuto per 4-2 la Spagna in semifinale. Ma nel match clou hanno avuto di fronte una delle nazionali più forti al mondo, gli Stati Uniti che hanno vinto incontro e l'oro per 1-0. "Ora voglio parlare di questo gruppo – ha aggiunto la calciatrice -, e dire che sono molto orgogliosa di tutto quello che abbiamo affrontato insieme, di tutto ciò per il quale abbiamo lottato, cresciuto e conquistato. Per voi ho lottato e combatterò fino alla fine".

Ai Giochi di Parigi il Brasile ha vinto 20 medaglie: 3 d'oro, 7 d'argento e 10 di bronzo. Un bottino per effetto del quale si è piazzato al 20° posto nel medagliere, ma non è riuscito a migliorare il precedente risultato (21 medaglie) che risaliva all'edizione della Olimpiadi di Tokyo 2021.