Come diventano le medaglie delle Olimpiadi di Parigi dopo una settimana: "Sembra siano state in guerra" Lo skater Nyjah Huston svela come è diventata la sua medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo una settimana: "A quanto pare la qualità non è così alta come si potrebbe pensare"

A cura di Michele Mazzeo

Vincere una medaglia olimpica è il sogno di qualsiasi atleta professionista e chi riesce a realizzarlo spesso espone con orgoglio il cimelio che ne certifica l'impresa. Ma, riguardo quest'ultimo punto, i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero avere qualche problema a causa di una qualità delle medaglie che lascerebbe a desiderare.

O, almeno, così pare dalla denuncia fatta dallo skater statunitense Nyjah Huston che, poco più di una settimana dopo essere salito sul podio ai Giochi parigini nella sua disciplina (alle spalle del giapponese Yuto Horigome e del suo connazionale Jagger Eaton), ha rivelato le pessime condizioni in cui versa oggi la sua medaglia di bronzo olimpica.

Pochi giorni dopo il suo ritorno negli Stati Uniti, difatti, il 29enne californiano ha condiviso su Instagram un video mostrando come è diventata la medaglia vinta a Parigi senza lesinare critiche agli organizzatori della rassegna a cinque cerchi.

"Bene, quindi queste medaglie olimpiche sono bellissime solo quando sono nuove di zecca. Ma dopo averla indossata per un po' con la pelle un po' sudata e aver lasciato che i miei amici la indossassero durante il weekend ecco com'è diventata", ha difatti esordito Nyjah Huston interrompendo il proprio discorso e puntando la telecamera sulla sua medaglia evidentemente deteriorata rispetto a quando gli è stata consegnata. Le scheggiature riportate sul parte bronzea della faccia in cui è impresso il logo dei Giochi di Parigi 2024 sembrano ben poca cosa riguardo alle condizioni del retro con il color bronzo danneggiato in più aree quasi a farla sembrare arrugginita.

"A quanto pare la qualità non è così alta come si potrebbe pensare. I colori sembrano rovinati. Non lo so, ma probabilmente per le medaglie olimpiche dobbiamo aumentare un po' la qualità. Sembra che la mia medaglia sia andata e tornata dalla guerra" ha difatti chiosato Nyjah Huston che, sebbene a Parigi 2024 abbia conquistato la sua prima medaglia alle Olimpiadi, è uno che di medaglie (e anche di fattura più pregiata di quella di bronzo vinta in Francia) se ne intende dato che nella sua carriera da skater ha fin qui messo in bacheca 12 ori, 4 argenti e 3 bronzi agli X Games e sei ori e 5 argenti ai Campionati del mondo.