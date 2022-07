Il giocatore di football americano fa venire il voltastomaco: beve caffè con la maionese Will Levis sogna di essere una star nella NFL, intanto è diventato famoso per qualcos’altro: le sue abitudini alimentari. I video in cui mangia una banana con tutta la buccia e sorseggia caffé con maionese sono diventati virali.

A cura di Paolo Fiorenza

Will Levis è un giovane quarterback di football americano che spera di ripercorrere le gesta di Tom Brady. Il classe '99 del Massachusetts ha stabilito vari record scolastici al liceo, la Xavier High School a Middletown, nel Connecticut, poi è andato al college, giocando due anni a Penn State dal 2018 al 2020, e dall'anno scorso è all'University of Kentucky, dove sta conseguendo un master in finanza mentre continua a lanciare il pallone ovale.

Titolare per i Wildcats nell'ultima stagione, Levis ha lanciato per 2.826 yard e 24 touchdown contro 13 intercetti, portando Kentucky a una stagione con 10 vittorie per la seconda volta dal 1977. Il buon Will, che viene da una famiglia in cui il football americano è nel DNA (hanno giocato padre, madre e zio), negli ultimi tempi ha visto crescere la sua celebrità per qualcos'altro che non ha a che fare con le sue gesta sul terreno di gioco.

Tutto è cominciato l'estate scorsa, con un video su TikTok in cui il quarterback ha mangiato una banana con tutta la buccia, una ‘prodezza' che già ha fatto capire lo spessore dell'apparato digerente del ragazzo, ma anche del suo palato, che non ha rigettato il tutto come avrebbe fatto probabilmente chiunque.

Se avete resistito alla visione della banana integrale, l'ultima scelta in materia alimentare da parte di Will potrebbe essere un po' più disturbante. Qualche giorno fa il ragazzo ha rivelato il suo gusto per una combinazione che sarebbe devastante per chiunque: caffé e maionese. "A volte la metto nel caffè", dice in un video, prima di spremere nella tazzina una quantità di salsa davvero vomitevole. Se anche fosse zucchero, avrebbe esagerato pure in quel caso…

Dopo di che, il giovane atleta – apparentemente nel pieno delle sue capacità di intendere e di volere – mescola l'intruglio giallonero, ottenendo una mistura ignobile che poi va a sorseggiare amabilmente. Visti i commenti inorriditi sotto il video, che ha totalizzato milioni di visualizzazioni, sembra difficile che scatti l'effetto emulazione…