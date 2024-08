video suggerito

I telefoni regalati alle Olimpiadi fanno esplodere il caso diplomatico tra Corea del Sud e del Nord La Corea del Nord non può ricevere gli smartphone regalati a tutti gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. A Pyongyang è stato vietato procurarsi, vendere o spostare macchinari, veicoli e altri oggetti metallici che potrebbero essere utilizzati per uso militare. Gli smartphone rientrano tra questi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il CIO e la Francia stanno adottando misure per impedire agli atleti della Corea del Nord di portare a casa gli smartphone comunemente usati per i selfie sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Di fatto il prodotto di marca Samsung, modello Galaxy Z Flip 6 e prodotto dalla Corea del Sud, secondo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite violerebbe l'articolo 7. Di fatto alla Corea del Nord è vietato l'accesso ad attrezzature industriali provenienti da altri Paesi. Gli smartphone sono considerati a tutti gli effetti articoli proibiti ai sensi di questa risoluzione.

Samsung Electronics, partner olimpico, ha distribuito i suoi ultimi modelli di smartphone a tutti gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Chiaro dunque come anche la Corea del Nord abbia ricevuto gli smartphone Samsung per i suoi atleti dati in dotazione a ognuno come kit di benvenuto ai Giochi. Non è stato confermato se la Corea del Nord abbia distribuito o meno i telefoni ai suoi atleti. Ma il CIO sta provando a capire con la Francia come impedire che questi possano raggiungere proprio la Corea del Nord al termine dei Giochi.

Il selfie alle Olimpiadi tra atleti sudcoreani e nordcoreani.

Lavoro internazionale intenso per vietare che gli smartphone entrino in Corea del Nord

Alla Corea del Nord è vietato, in base a molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ottenere tecnologie per sviluppare i suoi programmi nucleari e missilistici. Il portavoce del ministero degli esteri della Corea del Sud, Lee Jae-woong, in una conferenza stampa, ha fatto sapere come il governo stia compiendo sforzi diplomatici in coordinamento con la comunità internazionale per garantire che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siano pienamente rispettate. Non è comunque da escludere che gli atleti nordcoreani alla fine non debbano obbligatoriamente restituire i telefoni. Il CIO potrebbe fare un'eccezione sebbene tecnicamente possa costituire una violazione. Le circostanze particolari delle Olimpiadi potrebbero portare le autorità competenti a considerare con indulgenza l'omaggio promozionale.

Leggi anche Italia-Ungheria di pallanuoto alle Olimpiadi si può rigiocare dopo il clamoroso errore arbitrale

Perché è stata presa questa misura contro la Corea del Nord

"È vero, stiamo prendendo delle misure – ha sottolineato Lee in conferenza stampa -. Stiamo comunicando con le autorità competenti". L'articolo 7 della risoluzione 2397, fu adottata nel dicembre 2017 in seguito al lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. Per questo motivo a Pyongyang è stato vietato procurarsi, vendere o spostare macchinari, veicoli e altri oggetti metallici che potrebbero essere utilizzati per uso militare. In questa categoria rientrando dunque anche gli smartphone distribuiti agli atleti alle Olimpiadi.