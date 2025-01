video suggerito

Hilde Dosogne, la Forrest Gump da record del mondo: ha corso una maratona al giorno per tutto il 2024 La 55enne belga Hilde Dosogne ha compiuto un'impresa mostruosa, correndo ogni giorno del 2024 42,5 km per un totale di oltre 15.400 che le son valsi il record assoluto che dovrà essere omologato dal Guinness World Records. Il tutto ispirando migliaia di persone e devolvendo il ricavato alla ricerca: come una vera e propria Forrest Gump.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutti sanno chi sia Forrest Gump, il protagonista dell'omonimo film vincitore di svariati Oscar tratto dal medesimo best-seller, in cui il protagonista interpretato da Tom Hanks inizia a correre in giro per l'America senza fermarsi più, in un "tour" che durò oltre tre anni. Non proprio allo stesso livello, ma comunque in grado di compiere una impresa da guinness dei primati, la belga Hilde Dosogne ha fatto qualcosa di estremamente simile: ha corso una maratona di 42 km ogni giorno per tutti i giorni del 2024, per un totale di 15.444 chilometri. E come Gump fu di ispirazione a molte persone, Dosogne è stata seguita da migliaia di appassionati e ha devoluto il ricavato della sua iniziativa alla ricerca contro il cancro.

Hilde Dosogne ha finalmente smesso di correre, dopo aver raggiunto il suo obiettivo di percorrere una maratona ogni giorno per un anno intero. Stanca ma non esausta, Dosogne ha tagliato il traguardo lo scorso 31 dicembre 2024, con una straordinaria impresa che ora dovrà essere omologata nel Guinness dei Primati: "Sono felice che sia finita" ha detto, dopo aver corso per oltre 15.444 chilometri. Unendo al suo obiettivo uno scopo benefico: la 55enne ha raccolto durante il suo percorso circa 60mila euro che ha voluto devolvere per la ricerca sul cancro al seno.

La sfida di Hilde Dosogne: "Una lotta mentale quotidiana"

Dosogne ha sottolineato che la sua impresa è stata una vera e propria prova di perseveranza personale. Ha dovuto far fronte a giornate durissime, superando problematiche fisiche come influenza, covid-19, cadute multiple, vesciche e borsite: "Uno sforzo mentale più duro di quello fisico. Ovviamente, dal punto di vista fisico tutto doveva essere a posto, altrimenti non si può correre per quattro ore al giorno" ha raccontano anche se ha dovuto fare anche di necessità virtù, correndo con piccole fratture e malanni vari come in occasione degli ultimi 42km quando ha dovuto subire anche una caduta, inciampando in uno dei partecipanti.

15.444 km corsi attorno ad un lago: gli ultimi 42 insieme a 1.000 persone

La maggior parte delle sue maratone si è svolta su un percorso prestabilito, attorno a un lago vicino a Gand, località scelta dalla 55enne belga malgrado le costanti raffiche di vento. Per evitare qualsiasi problematica sulla distanza, Dosogne ha corso ogni giorno 42,5 chilometri invece dei classici 42,195 chilometri che rappresentano la lunghezza ufficiale di una maratona omologata. Il tutto, mantenendo una media di 10 chilometri orari che le ha permesso di condividere spesso la propria corsa con amici e curiosi e che, nell'ultima giornata, hanno partecipato in un migliaio.

Il record di Hilde Dosogne in attesa di omologazione da parte del Guinness dei Primati

Ora però manca l'omologazione del record, perché di un vero e proprio record mondiale si tratta: Hilde Dosogne è la prima donna al mondo a riuscire in una impresa simile, superando il precedente primato di 150 giorni stabilito dall'australiana Erchana Murray-Bartlett nel 2023. Raggiungendo Hugo Farias, che detiene il record maschile di 366 giorni. Sarà il comitato del Guinness World Records, che potrà impiegare diversi mesi, a verificare tutto una volta forniti i dati Gps, le foto, i video e i resoconti dei presenti.