Giappone in lacrime, ma non solo per la sconfitta con l’Italia: stavano giocando per Naonobu Fujii Naonobu Fujii era un pallavolista giapponese, è morto a 31 anni nel 2023. I suoi compagni di squadra lo hanno omaggiato e lo hanno portato alle Olimpiadi di Parigi. La foto di Fujii era in panchina durante Italia-Giappone di pallavolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia è in semifinale nel torneo di pallavolo maschiledelle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra guidata da Fefé De Giorgi ha vinto una partita epica, rimontando due set ed annullando quattro matchpoint al Giappone. Il successo dell'Ital-Volley rimarrà negli annali e dà a Giannelli e compagni di rimanere in corsa per una medaglia. Una grande delusione per il Giappone, che ha visto davvero da vicinissimo la semifinale olimpica. Una partita che i nipponici hanno giocato anche ricordando Naonobu Fujii, venuto a mancare un anno fa dopo una breve e fulminante malattia. E Fujii era con loro, una sua foto era in panchina. Un'immagine molto tenera.

Naonobu Fujii è morto nel 2023 a 31 anni

Un anno fa morì a soli 31 anni il palleggiatore giapponese Naonobu Fujii, venuto a mancare a causa di un male incurabile. Il mondo della pallavolo giapponese rimase sconvolto da quella notizia e onorò nel miglior modo possibile Fujii che è stato un giocatore della nazionale per diversi anni. La notizia fece il giro del mondo e anche la Federazione italiana si unì al cordoglio per la perdita di Fujii.

Il Giappone ha ‘portato' Fujii in campo

Le Olimpiadi di Tokyo le disputò e fu protagonista della squadra giapponese. Qui a Parigi i suoi compagni lo hanno voluto omaggiare e hanno portato una sua foto in campo o meglio in panchina. Un'immagine incorniciata di Fujii era sulla panchina della squadra nazionale nipponica. Le telecamere delle Olimpiadi hanno ripreso l'immagine con garbo, giusto un paio di volte, poi sono stati i compagni a mostrarla.

L'abbraccio tra Galassi e Takahashi

Volevano vincere anche per lui, non ce l'hanno fatta. Così che quando è finito l'incontro qualcuno è scoppiato in lacrime, come Ran Takahashi, che è stato consolato dal compagno di squadra di Milano Galassi. Una volta assorbito il deludente risultato, la squadra giapponese ha fatto l'ultima foto sul campo di Parigi 2024 l'ha scattata anche con Naonobu Fujii. La foto incorniciata con il pallavolista deceduto un anno fa era con tutta la squadra giapponese, e con tutto lo staff tecnico. Tutti insieme hanno disputato una grandissima Olimpiade, chiusa con una sconfitta onorevole e con tanti rimpianti.