video suggerito

Italvolley da cinema alle Olimpiadi, rimonta strepitosa contro il Giappone: eravamo spacciati L’Italia vince 3 set a 2 contro il Giappone e si qualifica per le semifinali del torneo di pallavolo maschile. Un successo straordinario quello degli Azzurri che erano sotto di due set e che hanno cancellato quattro matchpoint. Ora Francia o Germania in semifinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'impresa assoluta. L'Italia era a un passo dall'eliminazione ma è riuscita a eliminare il Giappone e si è qualificata per le semifinali del torneo di pallavolo maschile. L'Italia rimonta due set ai nipponici e dopo aver annullato quattro matchpoint vince 17-15 al tie-break. Mercoledì in semifinale sfiderà Francia o Germania.

Il Giappone vince i primi due set

L'Italia è campione del mondo, ed è stata anche finalista agli Europei. Negli ultimi anni è stata la squadra da battere. Nella fase a gironi gli Azzurri dell'Ital-Volley sono stati i migliori in assoluto e si sono guadagnati la testa di serie numero 1. Il tabellone ha opposto il Giappone, che ha giocato una partita eroica e nei primi due set ha sfruttato qualche errore di troppo dei ragazzi di De Giorgi. Sotto di due set l'Italia era spalle al muro. Nel terzo c'è stato il risveglio, ma i nipponici rimontano e vanno al matchpoint. Sembra finita, ma l'orgoglio è infinito, i campioni si risollevano e vincono il terzo set.

L'Italia annulla 4 matchpoint al Giappone

Il quarto set vede l'Italia sempre avanti, il set è degli Azzurri. Si va al tie-break, che è per cuori forti. Il Giappone è eroico, disputa una partita eccezionale, l'Italia cerca di scappare, non ce la fa, finisce dietro e dopo aver mancato il primo matchpoint Giannelli e soci vanno sotto. Quarto matchpoint per il Giappone. De Giorgi chiama il time-out, che si rileva decisivo. Poche parole, tanta calma e due punti in fila per l'Italia, che ottiene il matchpoint. Sfruttato. Vittoria. Finisce 17-15.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Quando torna in campo l'Italia della pallavolo maschile: semifinale con Francia o Germania

L'Italia è in semifinale, che giocherà mercoledì 7 agosto contro la Francia o la Germania. L'altra semifinale la disputeranno la Polonia (che ha eliminato la Slovenia) e la vincente di Stati Uniti-Brasile.