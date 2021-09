Gianmarco Tamberi è davvero unico: dà consigli ad un avversario durante la gara Fair play, sportività e correttezza. Gianmarco Tamberi si conferma un campione a tutto tondo anche in occasione della Diamond League, quando si è reso protagonista di un bellissimo gesto prima di vincere il diamante. Il campione olimpico ha infatti dato dei consigli ad un avversario, durante la gara, noncurante dunque della concorrenza.

A cura di Marco Beltrami

Perché Gianmarco Tamberi è così speciale? Perché il ragazzo classe 1992 di Civitanova Marche è così amato da tifosi, connazionali e gode di grande rispetto anche da parte degli avversari? Una risposta, qualora ce ne fosse bisogno, è arrivata durante la gara di salto in alto valida per la Diamond League a Zurigo in cui ha trionfato. Il campione olimpico, è stato sorpreso delle telecamere a dare consigli ad un avversario, Andrij Protsenko, durante la gara.

Dopo aver saltato i 2.30m, Gianmarco Tamberi ha dovuto aspettare le prove degli altri saltisti in terra svizzera. È arrivato così il turno del più esperto ucraino Protsenko medaglia di bronzo ai campionati del mondo indoor del 2014 a Sopot e medaglia d'argento ai Campionati europei del 2014 a Zurigo. L'azzurro protagonista di un momento di forma eccezionale, ha dimostrato una correttezza e un fair play da applausi con un gesto che raramente abbiamo visto nei contesti sportivi. Prima del salto dell'avversario, Tamberi gli ha dato dei consigli: in particolare, Gimbo ha indicato all'ucraino una traiettoria, forse la migliore da seguire in fase di rincorsa. E i consigli a quanto pare si sono rivelati azzeccati, visto che Protsenko ha superato l'ostacolo senza problemi.

Difficile insomma non voler bene a Tamberi che poco dopo ha scambiato anche qualche parola, con un altro atleta bravo a superare i 2.30. E anche il pubblico svizzero si è lasciato ammaliare dal nostro portacolori, che dopo il trionfo olimpico ha concesso il bis nei giorni scorsi in Polonia. Prima l'incitamento in occasione di ogni salto, e poi gli applausi con la replica delle coreografie improvvisate dal campione italiano. Gimbo conquista davvero tutti, in pista e fuori.