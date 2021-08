Fuori anche l’Italvolley maschile, esce ai quarti delle Olimpiadi contro l’Argentina

L’Italia ha perso la sfida contro l’Argentina valida per i quarti di finale del torneo maschile di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di Blengini si è arresa al tie break contro gli uomini di Mendez, perdendo 3-2 un match nel quale si era portata in vantaggio dopo il primo set, per poi essere raggiunta e superata dai sudamericani e ritrovare la parità con un grande quarto set. Il tie break, però, ha consegnato la vittoria all’Argentina.