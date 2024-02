Folle arrivo in fotofinish alla Le Samyn: l’esultanza in ammiraglia si trasforma in puro panico Incredibile finale alla Le Samyn, la classica belga di inizio stagione, vissuto in diretta dall’ammiraglia della Intermarché – Wanty che si è giocata il successo in volata con Rex contro Morgado. Scene d’esultanza e di totale sconforto in una manciata di secondi, in attesa di un verdetto che è arrivato molto tempo dopo. E con le immagini del fotofinish pubblicate dall’organizzazione solo in serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non c'è stato verso di capire chi avesse potuto vincere la Le Samyn di martedì 27 febbraio se non dopo un lunghissimo e complicato fotofinish. Al traguardo della classica belga sono arrivati praticamente alla pari Laurenz Rex della Intermarché – Wanty e António Morgado della UAE Team Emirates in un finale al cardiopalma. Che sull'ammiraglia del corridore belga è stato vissuto in una altalena di emozioni contrastanti: prima di sfrenata esultanza, poi il terrore di veder sfumare la vittoria per un nulla. Il verdetto ha lasciato tutti col fiato sospeso per diverso tempo e solo in serata è stato pubblicato il frame decisivo.

Al termine di 202 chilometri e di una lunga attesa da parte dell'organizzazione nell'omologare il vincitore della Le Samyn 2024, il fotofinish alla fine ha dato il suo verdetto: nonostante abbia alzato le braccia un po' troppo in anticipo rispetto alla linea del traguardo, il belga Laurenz Rex (Intermarché – Wanty) ha ottenuto la sua prima vittoria della carriera, battendo in un finale in volata il portoghese António Morgado (UAE Team Emirates). Un epilogo vissuto in diretta dall'ammiraglia Intermarché con un filmato finito poi in rete che ha raccontato quegli istanti incredibili.

Proprio quando Rex e Morgado allungano sul gruppo prendendo decisivi metri di vantaggio per una volata a due, dalla macchina della Intermarché si sentono grida di giubilo e si vedono scene d'esultanza, poi però cala improvvisamente il gelo: proprio sulla linea dell'arrivo il belga classe 1999 compie una leggerezza che scatena il panico, alzandosi dal manubrio e permettendo a Morgado di arrivare praticamente pari. Sul viso dei dirigenti Intermarché il volto trasfigura, dai sorrisi si passa alla costernazione, tra mani sulla bocca e tra i capelli.

Una scena che è diventata virale e divertente perché poi la fortuna ha sorriso a Rex che è stato decretato, dopo un'attesa sembrata interminabile, il vincitore della Le Samyn 24 con la Intermarché stessa che ha voluto regalare quel video a tutti gli appassionati via social. Un arrivo strettissimo, di incredibile difficoltà nel decifrarlo e che ha costretto la giuria a pubblicare il frame del fotofinish solamente in serata, fugando ulteriori perplessità mostrando il successo di Rex arrivato per pochi millimetri.