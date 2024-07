video suggerito

Filippo Macchi penalizzato dall’arbitro alle Olimpiadi, il CT Cerioni è una furia: “Tu sei pazzo” Filippo Macchi penalizzato dall’arbitro nella finale per l’oro del fioretto alle Olimpiadi 2024, il CT Cerioni è furioso: “Mai vista una cosa del genere né da atleta né da tecnico, penso a incompetenza a questo punto perché non voglio pensare ad altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Filippo Macchi ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma ci sono diverse perplessità e polemiche sulle decisioni dell'arbitro Huang Hao Chih che nelle stoccate che decisive l'oro ha scelto di ‘non decidere' e portato tutto ad una terza ripresa, con la vittoria del campione uscente Cheung Ka Long, surriscaldando parecchio gli animi in pedana e fuori.

Il presidente della Federscherma, Paolo Azzi, all'agenzia LaPresse ha dichiarato: "Stiamo predisponendo una protesta ufficiale al CIO in accordo col Presidente Malagò. Fortunatamente il Presidente Bach, campione olimpico di fioretto, ha visto tutto".

Macchi penalizzato dall'arbitro: il CT Cerioni è una furia

Filippo Macchi e Cheung Ka Long sono arrivati a contendersi l'oro all'ultimo punto e sul 14-14 è successo un po' di tutto prima della vittoria dell'atleta hongkonghese: l’arbitro per ben due volte ha fatto rigiocare l’ultima stoccata fino alla vittoria di Cheung Ka Long ma ci sono state e ci saranno grandi polemiche perché il modo in cui ha scelto di non andare contro il campione olimpico e non ha preso una decisione in due situazioni in cui l'atleta azzurro sembrava essere vicinissimo alla medaglia d'oro.

Stefano Cerioni, il CT di Macchi, si è lasciato andare in proteste abbastanza plateali in pedana dicendo all'arbitro "Tu sei pazzo", come mostrano le telecamere di Eurosport.

Lo stesso Cerioni ai microfoni di Raisport ha dichiarato: "Mai vista una cosa del genere né da atleta né da tecnico, penso a incompetenza a questo punto perché non voglio pensare ad altro. È il vincitore morale? Assolutamente sì. Non si possono sbagliare tre stoccate così, non capisco anche perché l'arbitro non ci ha detto niente. È grave. Mi fa male il cuore per lui e per me. L'aveva preparata bene, aveva fatto un bellissimo percorso e aveva tirato per vincere. L’argento è una gran medaglia l’oro è tutta un’altra cosa, bisogna aspettare 4 anni per riprovarci e l’atleta lo sa. Ho sentito il presidente, penso che faranno formalmente qualcosa ma sicuramente il risultato rimarrà questo, purtroppo”.

Malagò: "Abbiamo fatto una protesta ufficiale, siamo stanchi"

Anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso la sua perplessità sull'arbitro scelto per la finale: "Inutile discutere nel merito delle decisioni. È semplicemente assurdo che 2 dei giudici sorteggiati su 6 siano di Taipei e della Corea del Sud per una finale disputata da uno di Hong Kong".