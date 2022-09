Ex stella della NFL muore tragicamente a 31 anni: stava scalando una montagna, è precipitato L’ex giocatore di football americano Gavin Escobar è morto a 31 anni mentre era impegnato in un’arrampicata in California.

A cura di Paolo Fiorenza

Una terribile notizia scuote il mondo dello sport americano e della NFL: l'ex giocatore di football americano Gavin Escobar è morto a 31 anni in circostanze tragiche mentre si arrampicava su una montagna a sud di Los Angeles, in California. L'ex tight end dei Dallas Cowboys era impegnato nella scalata assieme ad un'altra persona: le due vittime, i cui corpi erano stati rinvenuti mercoledì, sono state identificate oggi dall'ufficio dello sceriffo della contea di Riverside dopo che i vigili del fuoco avevano fatto la terribile scoperta.

Le autorità hanno comunicato che Escobar si trovava in una zona vicino a Tahquitz Rock nella foresta nazionale di San Bernardino, insieme a un'altra vittima di nome Chelsea Walsh. Nella dichiarazione si legge che entrambi stavano scalando una parete rocciosa. L'ex giocatore della NFL si era ritirato nel 2018. Approdato nella lega professionistica nel 2013, era stato selezionato al secondo giro del draft dai Dallas Cowboys. Escobar è rimasto nel Texas fino al 2016, una militanza durante la quale ha messo assieme 333 yard corse, 30 ricezioni e 8 touchdown.

Lasciata Dallas, ha poi giocato per Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Miami Dolphins, fino al ritiro avvenuto tre anni fa. I Cowboys hanno pianto la morte del loro ex tight end con un messaggio sui loro social: "Sarai sempre nei nostri cuori, ti ricorderemo per sempre Gavin Escobar". Dopo la sua carriera nella NFL, nel febbraio di quest'anno l'ex giocatore era entrato nei vigili del fuoco di Long Beach, in California, dove si era già guadagnato il rispetto di tutti grazie alla sua etica del lavoro e al carattere mite.

I vigili del fuoco di Long Beach gli hanno dedicato un commosso addio sul loro profilo Twitter, postando un'immagine in cui compare la fotografia di Gavin accanto allo scudo del dipartimento. L'ex giocatore della NFL lascia la moglie e due bambini piccoli. Quando non aveva ancora 20 anni, gli era stato diagnosticato un cancro ai testicoli dal quale era guarito dopo essere stato operato con successo. La morte lo avrebbe atteso di lì a qualche anno.