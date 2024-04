video suggerito

Ex medico della nazionale USA abusò di oltre 160 ginnaste: vittime risarcite con 140 milioni di euro Denunciato nel 2015, l’FBI impiegò quasi un anno a sollevare Larry Nassar dal suo incarico di medico della Nazionale USA di ginnastica artistica. Nel frattempo continuò ad abusare delle atlete. Oggi la Corte ha stabilito che il Dipartimento di Giustizia americano le dovrà risarcire: “Anche se questi accordi non cancelleranno il danno inflitto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

La campionessa americana Simon Biles, tra le atlete che denunciarono Larry Nassar

Larry Nassar, l'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica, è stato condannato a 175 anni di carcere per abusi sessuali nei confronti di almeno 160 atlete che lo avevano denunciato. In totale le donne abusate sono poi salite circa 330 nel corso della sua militanza nella Nazionale USA, molte delle quali ora saranno risarcite per un totale di 140 milioni di euro da parte del Dipartimento di Giustizia americano, a causa della pessima gestione da parte dell'FBI che permise il perpetrare delle violenze anche durante le indagini e dopo le prime denunce.

Fu uno scandalo dal clamore mondiale che indignò il mondo dello sport in generale e aprì un baratro in quello della ginnastica artistica americana in cui finirono centinaia di atlete tra cui anche alcune campionesse di valore assoluto come le medaglie olimpiche Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney. A finire sotto processo e poi in manette con una condanna esemplare stabilita col massimo della pena, Larry Nassar a quel tempo medico della Nazionale a stelle e strisce.

L'ex medico della Nazionale USA di ginnastica artistica, Larry Nassar, condannato a 175 anni

La denuncia arrivò nel 2015, dopo una serie di denunce da parte di diverse ginnaste che accusarono Nassar di aver abusato della propria posizione all'interno della nazionale, dove ricopriva il ruolo di capo medico da oltre 20 anni. Due ex atlete tolsero il coperchio alla vergogna ma la Federazione impiegò ben cinque settimane prima di avvisare l'FBI che lasciò nel proprio ruolo Nassar anche durante le indagini. Situazioni inaccettabili che nel 2021, portarono sotto processo anche i membri della Federal Bureau con l'accusa di aver gestito male le denunce, non prendendole subito sul serio.

Leggi anche David Beckham vince una causa da oltre 280 milioni: sarà risarcito da decine di contraffattori

L'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento di giustizia, che ha tra i compiti anche lo stretto controllo dell'operato l'FBI, concluse che l'agenzia investigativa aveva ignorato le accuse contro Nassar, commettendo una serie imperdonabile di errori, inclusa la mancata documentazione formale dell'incontro con i funzionari della ginnastica americana e il mancato contatto con le autorità statali e locali in merito al potenziale rischio che continuava a rappresentare per gli atleti.

Cosa accadde nel 2015: le accuse e il silenzio dell' FBI

La maggior parte delle ragazze che subirono gli abusi aveva affermato di essere state aggredite dopo che le violenze sessuali di Nassar erano state denunciate per la prima volta nel 2015. Nassar aveva una clinica privata all'interno del programma medico della nazionale statunitense e vi operò, malgrado tutto, per quasi un anno intero dopo le prime segnalazioni. Nel 2021, il direttore dell'FBI Christopher Wray si scusò pubblicamente con le atlete mentre l'FBI licenziò uno degli agenti coinvolti nelle indagini.

Oggi, tutto questo ha portato alla sentenza finale. Il delegato del Dipartimento di Giustizia ha spiegato la sentenza sottolineando come le "accuse avrebbero dovuto essere prese sul serio fin dall’inizio. Anche se questi accordi non cancelleranno il danno inflitto dal signor Nassar. Speriamo che aiutino le vittime dei suoi crimini a ricevere il supporto critico di cui hanno bisogno per continuare la loro guarigione" ha concluso la nota ufficiale. Mentre Nassar sta scontando la sua pena da 175 anni, il tribunale ha così deciso per il maxi risarcimento economico che le oltre 160 atlete dovranno ricevere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti pari a circa 140 milioni di euro in totale.