È un’Italia d’oro: il fioretto maschile è campione del Mondo, dominati gli USA in finale Impresa eccezionale del fioretto maschile a squadre che dopo essersi laureato campione d’Europa ha vinto il Mondiale al Cairo. Tommaso Marini eletto MVP della finale.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria impresa del fioretto maschile che si laurea campione del Mondo nel torno del Cairo con una finale perfetta contro gli Stati Uniti. Una vittoria mai messa in dubbio che conclude una grandissima stagione del fioretto in generale, con la recente vittoria agli Europei e adesso il titolo mondiale. Con il successo odierno in Egitto, l'Italia torna a vincere la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre dopo 4 anni di attesa e si tratta della 18a affermazione azzurra in questa specialità.

Eccezionali tutti i fiorettisti azzurri, in grado di salire in pedana senza costrizioni e sfoderare il migliore fioretto a disposizione, gestendo e allungando sin da subito sugli Stati Uniti che mai sono rientrati veramente in gioco. Tra tutti è spiccata la classe e la voglia di fare di Tommaso Marini, che conclude la peccentuale tra stoccate positive/negative addirittura con +9 da vero campione. Non a caso si è meritato il titolo di MVP della finale riuscendo a trascinare nei momenti difficili anche Daniele Garozzo e Alessio Foconi che hanno dato fondo alla loro esperienza.

La gioia incondizionata del gruppo azzurro subito dopo la 45a stoccata vincente

Una medaglia d'oro che permette all'Italia di confermarsi anche a livello del medagliere generale di questi Mondiali in Egitto. Nel medagliere finale la delegazione azzurra chiude terza con 8 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi, riscattando immediatamente la delusione che arrivò alle Olimpiadi di Tokyo quando ci fu un improvviso quanto allarmante passo d'arresto senza alcuna medaglia.

(in aggiornamento)