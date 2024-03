È morto Yutaka Yoshie, la stella del wrestling aveva 50 anni: è collassato nello spogliatoio È morto Yutaka Yoshie, la stella del wrestling giapponese: aveva 50 anni. Il lottatore si è sentito male nello spogliatoio dopo un incontro ed è stato portato subito in ospedale ma non ce l’ha fatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

È morto Yutaka Yoshie, la stella del wrestling giapponese: aveva 50 anni. Al termine di un match organizzato da All Japan Pro-Wrestling è arrivato il triste annuncio della promotion e la notizia ha sconvolto tutto il paese: il lottatore è crollato a terra nello spogliatoio dopo un incontro ed è stato portato nell’ospedale della stessa città ma le sue condizioni di salute sono tragicamente peggiorate fino alla tragica notizia.

All Japan Pro Star Wrestling ha rilasciato questo comunicato: "Yutaka Yoshie, che stava partecipando al torneo Takasaki tenutosi oggi, è morto il 10 marzo 2024. Tornato nello spogliatoio dopo l'incontro, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. È stato portato d'urgenza in un ospedale nella città di Takasaki, ma non è mai tornato a casa. Vorremmo ricordare i successi di Yutaka Yoshie durante la sua vita e pregare affinché la sua anima riposi in pace".

Yoshie è originario di Maebashi, città nella prefettura di Gunma, e si è allenato nella famosa palestra Animal Hamaguchi prima di debuttare nella NJPW nel febbraio 1994: lo stesso anno fece la sua prima comparsa accanto a Satoshi Kojima, altra stella del wrestling nipponico.

Dopo un tour internazionale, si è unito a Yuji Nagata, Manabu Nakanishi e Masakazu Fukuda nella scuderia G-EGGS. Nel giugno 2003 Yoshie ha collaborato con Hiroshi Tanahashi per vincere i campionati IWGP Tag team.

Lasciando la NJPW nel gennaio 2006, Yoshie ha lottato in All Japan, Zero1-MAX, DRAGONGATE e altri circuiti. Nel 2006 è entrato a far parte della Muga World Wrestling (Dradition) di Tatsumi Fujinami prima di partecipare agli incontri nuovamente come freelance dal 2009 fino alla sua morte. Nel 2015 lui e Akebono sono diventati i 69esimi campioni del World Tag Team dell'AJPW.

Con i suoi 180 cm e 160 kg, Yoshie era un vero gigante buono il cui carattere brillante, in contrasto con la sua offensiva potente sul ring, lo rendeva una figura popolare ovunque andasse.