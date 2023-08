Decide di dividere l’oro con la rivale che l’aveva incitata: meraviglioso ai Mondiali di atletica Situazione simile a quella tra Tamberi e Barshim ai Mondiali di atletica con Moon e Kennedy che si sono divise l’oro nel salto con l’asta femminile.

A cura di Marco Beltrami

Spettacolo ed emozioni ai Mondiali di atletica di Budapest. Una delle gare più belle è stata senza dubbio quella del salto con l'asta femminile, contraddistinta da un'eccezionale rivalità che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. A sorridere alla fine sono state in due, per una scena simile a quella andata in scena nella gara maschile delle ultime Olimpiadi con protagonisti Tamberi e Barshim.

Dopo 3 ore di competizione, in una serata in cui anche la nostra Elisa Molinarolo si è ben disimpegnata chiudendo con il nono posto, a giocarsi il primo posto sono state Nina Kennedy e Katie Moon. Quest'ultima partiva con i favori del pronostico essendo la campionessa olimpica e mondiale in carica. Infatti la statunitense è stata impeccabile arrivando così a saltare fino ai 4.95. L'unica a tenerle testa è stata appunto l'australiana che ha vissuto una serata di grazia.

Per decidere il titolo, le due atlete si sono confrontate sull'ultima misura disponendo di tre tentativi. Nessuna di loro però è riuscita nell'impresa e così si è creata una situazione di equilibrio. Particolare soprattutto l'atteggiamento di Kennedy che ha effettuato il suo salto prima della rivale. Dopo ogni errore però invece di sperare nell'errore di Moon, l'astista ha incitato la campionessa in carica a suon di applausi tenendo il ritmo con le mani. Una procedura classica per cercare di dare il ritmo agli atleti.

Un gesto di sportività eccezionale quello di Kennedy che da lì a poco è stata raggiunta da Moon. Le due infatti dopo tre errori su tre hanno avuto a disposizione due strade da percorrere: la prima era quella di andare avanti in una gara ad eliminazione abbassando l'asticella, la seconda invece era quella di condividere l'oro. Kennedy e Moon si sono dunque avvicinate sorridenti ed emozionate, e l'australiana ha lasciato la scelta per "rispetto" alla campionessa in carica. L'americana senza pensarci su ha deciso di dividere l'oro con Kennedy che le ha più volte chiesto: "Ma sei sicura?".

Di fronte alle risposte affermative di Moon, ecco la commozione e il bellissimo abbraccio tra le due nuove campionesse del mondo in carica. Un bis rispetto alle splendide scene dei Giochi di Tokyo, quando Gianmarco Tamberi e il qatarino Mutaz Essa Barshim scelsero di festeggiare insieme. È questo il senso dello sport.