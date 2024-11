video suggerito

Bodybuilder muore a 28 anni dopo un infarto durante un allenamento intenso in palestra Tragedia in Brasile nel mondo del bodybuilding: all'età di 28 anni è morto Jose Mateus Correia Silva dopo essere stato colpito da un infarto durante un allenamento in palestra.

A cura di Vito Lamorte

Tragedia in Brasile nel mondo del bodybuilding: è morto, all'età di 28 anni, José Mateus Correia Silva dopo essere stato colpito da un infarto durante un allenamento in palestra. Una tristissima vicenda che è avvolta da un alone di mistero dopo tutti i rumors che si susseguono da venerdì sera, giorno del decesso del giovane.

José si stava allenando in palestra con gli amici ad Aguas Claras, una delle 27 unità federative del Brasile, prima di morire davanti a loro: è stato trasportato d'urgenza in una vicina stazione dei pompieri da un suo amico, ma i tentativi di rianimarlo, durati più di un'ora, si sono rivelati vani.

Bodybuilder muore a 28 anni durante un allenamento in palestra

Alcuni hanno collegato la morte José Mateus Correia Silva all'uso di steroidi anabolizzanti, ma al momento non si conoscono le cause che hanno portato al suo improvviso infarto: i media brasiliani non hanno confermato questa ipotesi e affermano che non ci sono prove per dire che José facesse uso di steroidi per migliorare le sue prestazioni fisiche.

Suo fratello Tiago ha ricordato così José: "Sei stato incredibile. Grazie di cuore. Ti amo. Il cielo ha guadagnato un angelo. José era un uomo molto amato". Tiago ha ribadito ai media locali che suo fratello era "in buona forma" e non aveva problemi di salute.

Al funerale hanno partecipato centinaia di persone e lo stesso Tiago ha commentato: "C'erano così tante persone che non riuscivano ad entrare nella cappella. Abbiamo avuto una cerimonia evangelica e una cattolica. Non è stata una cerimonia triste, anche se c'era molta emozione”.

Al momento della sua morte José non stava partecipando a competizioni professionistiche, ma si teneva in allenamento: era noto in Brasile perché preparava altri culturisti, era un avvocato qualificato e aveva recentemente completato un corso di nutrizione. Il giovane condivideva consigli sugli esercizi e sulla motivazione sui social media, ispirando molti follower. La sua morte improvvisa ha sollevato interrogativi sull’importanza dell’assistenza sanitaria preventiva, anche tra individui apparentemente sani e che non hanno problemi di salute.

José Mateus Correia Silva era un fanatico del fitness e si era classificato nono nella categoria Men's Physique fino a 179 cm ai Campionati sudamericani del 2018: questo risultato era arrivato dopo l'undicesimo posto ottenuto l'anno precedente nella categoria Bodybuilding maschile fino a 100 kg all'Arnold Classic South America.