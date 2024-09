Bebe Vio Grandis festeggia la medaglia nel fioretto alle Paralimpiadi: “Da bronzo a sbronze è un attimo”

video suggerito

"Da bronzo a sbronze è un attimo". Bebe Vio Grandis commenta con una battuta la medaglia conquistata alle Paralimpiadi nella finale del fioretto femminile a squadre. Dopo aver messo al collo lo stesso premio nella prova individuale, ha tirato nella gara decisiva trasformando in straordinaria una prestazione di gruppo già ottima. È toccato alla campionessa veneziana affondare i colpi che hanno lasciato Hong Kong ai piedi del podio e nessuna speranza di poter insidiare le azzurre. Nella giornata scandita da una pioggia di titoli (gli ultimi in ordine di tempo, gli ori di Fantin, Mijno e Travisani nel nuoto e nel tiro con l'arco) spicca anche la prova delle "ragazze".

Il successo contro Hong Kong vale la terza medaglia di fila dopo Rio e Tokyo

Assieme a Vio c'erano Andreea Mogos, Loredana Trigiglia e Rossana Pasquino. Nella finale per il terzo posto hanno battuto la selezione di Hong Kong formata da Chui Yee Yu, Pui Shan Fan, Yuen Ping Chung, Nga Ting Tong: 45-33 è stato il punteggio finale al termine dei nove assalti in favore dell’Italia. Un risultato che conferma la spedizione tricolore tra le più forti al mondo dopo il bronzo ottenuto a Rio 2016 e l'argento di Tokyo 2020. Resta un solo rammarico, non essere riuscite – dopo aver superato nei quarti gli Stati Uniti – a competere per il metallo più prezioso a causa della sconfitta in semifinale con la Cina. La delusione, però, non ha fiaccato le ambizioni delle italiane. Anzi, le ha rafforzate e hanno dato tutto nel match che ha permesso loro di scrivere il nome dell'Italia per la terza volta di fila sul podio dei Giochi.

L'esultanza delle azzurre in coro: "Grazie a tutte le società e allo staff"

"Questa vittoria e questa medaglia sono dedicate a tutte le società che ci seguono quotidianamente e a tutti componenti dello staff azzurro – hanno ammesso in coro le azzurre ai microfoni di Rai Sport, poco dopo aver concluso il duello -. Grazie a tutti loro abbiamo potuto giocarci questa medaglia e salire ancora una volta sul podio".

Particolare che pure ha fatto la differenza: il grande tifo del pubblico francese che ha sostenuto le italiane e ne ha accompagnato il successo nella finalina. Impossibile non fare un riferimento a questo atteggiamento e un ringraziamento. "Tirare in questo Grand Palais con un pubblico indemoniato è stato veramente emozionante. E allora dedichiamoci questa medaglia, siamo una grande squadra". La chiosa è tutta per Beve Vio che concede una battuta: "La dedica è a noi che questa medaglia l'abbiamo meritata. Come si dice… da bronzo a sbronze è un attimo".