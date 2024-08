Andrea Spendolini-Sirieix in lacrime alle Olimpiadi confessa: “Tre anni fa non volevo essere viva”

video suggerito

Michele Mazzeo

Non è passata inosservata la reazione della tuffatrice britannica Andrea Spendolini-Sirieix al termine della finale femminile dei tuffi dalla piattaforma da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 19enne è difatti scoppiata in un pianto inconsolabile dopo aver concluso al sesto posto la gara dominata dalle cinesi Quan Hongchan (che ha messo a segno anche un tuffo da tutti 10) e Chen Yuxi che hanno chiuso rispettivamente in prima e seconda posizione.

Lacrime, quelle della londinese classe 2004 (figlia del presentatore TV Fred Sirieix e dell'italiana Alessandra Spendolini), che sembravano figlie di un risultato al di sotto delle aspettative (sue e dell'intero movimento sportivo britannico) che la volevano in lotta per un medaglia. Così come accaduto tre anni prima a Tokyo quando, sempre nella prova individuale dalla piattaforma di 10 metri, aveva dovuto fare i conti con la sua prima vera cocentissima delusione (solo leggermente attutita dal bronzo conquistata insieme a Lois Toulson nella prova a squadre sincronizzata).

Dopo essere abbracciata e consolata dai suoi allenatori a bordo piscina, Andrea Spendolini-Sirieix, con ancora gli occhi lucidi, ha rilasciato una commossa intervista ai microfoni dell'emittente britannica BBC spiegando però il motivo del suo pianto:

"Ovviamente non è stato il risultato che volevo, ma non sono nemmeno delusa: le altre ragazze si sono tuffate in modo straordinario. Hanno fatto meglio di me oggi ed è perché lavorano davvero duramente. Non doveva andare così. Sinceramente, non sto cercando di fare l'orgogliosa o cose del genere, non sono arrabbiata per la mia prestazione" ha difatti esordito la 19enne spiegando la sua reazione post-gara.

Ma è stato nel prosieguo dell'intervista che il vero motivo di quelle lacrime è venuto fuori grazie ad una scioccante rivelazione riguardo proprio alla sua precedente apparizione ai Giochi Olimpici (quando di anni ne aveva 16): "Tre anni fa non volevo nemmeno essere viva, oggi invece sono semplicemente felice di essere viva, di respirare e di avere la mia famiglia che mi sostiene. Mia mamma ha detto: ‘Continua a sorridere, ti vogliamo bene. Siamo qui per vederti'. Alla fine della giornata, è tutto ciò che posso desiderare. Ora voglio solo andare a trovarli.

Sono così felice di essere qui alle Olimpiadi. È stato un anno davvero lungo e questo non toglie nulla ai miei successi di quest'anno. Non aver vinto una medaglia non cambia chi sono. Era solo il modo di Dio per dirmi che c'è ancora molto da fare e io do a Dio tutta la gloria" ha difatti concluso Andrea Spendolini-Sirieix rivelando dunque i brutti pensieri passatigli per la testa dopo la cocente delusione nelle scorse Olimpiadi di Tokyo e mostrando come a soli tre anni di distanza oggi il suo modo di prendere la vita sia diametralmente opposto rispetto ad allora.