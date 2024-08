video suggerito

Alessia Maurelli spiazzata dalla proposta di matrimonio alle Olimpiadi: “Sei pazzo?”. Chi è il fidanzato Il bronzo della nazionale di ginnastica ritmica è stato impreziosito dalla proposta di matrimonio di Alessia Maurelli: dopo essere scesa dalla pedana ha visto il fidanzato in ginocchio davanti a lei pronto per la grande domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Alessia Maurelli tornerà da Parigi con la medaglia di bronzo al collo e un bellissimo anello di diamanti al dito: la capitana della nazionale di ginnastica ritmica ha vissuto il momento più bello alle Olimpiadi con il terzo posto nella gara a squadre seguita dalla proposta di matrimonio del suo fidanzato, Massimo Bertelloni.

Dopo la premiazione è stata raggiunta dal ragazzo che tra lo stupore generale si è inginocchiato per farle la fatidica domanda. Attimi di agitazione, tanti sorrisi e qualche lacrima hanno preceduto il grande sì, suggellato da un abbraccio e un bacio che hanno chiuso uno dei momenti più romantici di questi giochi.

La proposta di matrimonio dopo il bronzo olimpico

La scena è stata davvero da manuale e ha seguito tutte le regole che la tradizione vuole. Alessia Maurelli è salita sul podio assieme alle altre ragazze della ginnastica ritmica, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, e hanno raccolto la medaglia di bronzo conquistata dopo le esibizioni di oggi.

Subito dopo tutto il team azzurro si è riunito davanti allo schermo, ma d'improvviso Massimo si è avvicinato alla capitana che non si aspettava nulla di ciò che sarebbe successo: ha chiesto la sua mano in ginocchio, aprendo una scatolina che conteneva un diamante. Tutte le ginnaste sono impazzite davanti a una proposta così romantica, arrivata proprio nel momento perfetto.

Il sì di Alessia Maurelli al suo Massimo

La prima reazione della capitana della nazionale è stata di estremo stupore. "Ma sei pazzo?" si sente distintamente dalle telecamere che hanno ripreso il lungo abbraccio tra i due, seguito da un bacio. Alessia Maurelli non poteva crederci e ha continuato a mettere le mani tra i capelli anche quando il suo futuro sposo ha aperto la scatolina per mostrarle l'anello e aiutarla a indossarlo, non prima di aver sentito il sì della sua fidanzata.

Chi è Massimo Bertelloni

C'è tanta curiosità anche attorno all'autore del grande gesto romantico di Parigi 2024. Massimo Bertelloni è un giovane attore, originario della Toscana ma stabilitosi a Milano per stare vicino alla sua fidanzata. È impegnato con Alessia Maurelli da circa due anni e tra poco per loro sarà l'ora de grande passo.