Quello degli uccelli è un problema molto comune. Riguarda principalmente i piccioni, ma l’elenco dei volatili che fanno spesso razzie nei nostri orti o frutteti è lungo. Per questo motivo non è difficile trovare sugli alberi delle nostre città i caratteristici dissuasori. Utili ad evitano il rumore, il disordine e la diffusione di pidocchi e malattie attorno agli spazi umani, senza danneggiare gli animali. Tuttavia sembra che il fissaggio degli spuntoni anti-uccelli su un albero di uno dei quartieri più ricchi di Bristol, in Inghilterra, stia provocando una vera e propria bufera, come si legge su sciencealert.com. Alcuni residenti hanno evidenziato come la mossa sia anche quella di impedire agli uccelli di rilasciare il guano sulle auto, altri però hanno sottolineato che le strisce di spine rappresentano una "guerra alla fauna selvatica". Va detto che i dissuasori in questione sono stati installati su Pembroke Road nel 2014, ma solo negli ultimi giorni è divampata la polemica dopo una foto pubblicata su Twitter da una residente. Al momento in cui scriviamo, i cinguettio ha accumulato quasi 7mila retweet.

"Sono consapevole che il proprietario terriero potrebbe essere legalmente nei propri diritti nel fare questo. Tuttavia, sono intenzionato a portare la questione all’attenzione del Consiglio cittadino: che sia permesso o meno, è una cosa orribile ed è un peccato vedere gli alberi inospitali per tutti gli uccelli, quando poi l’unico problema sono le auto parcheggiato di sotto", ha detto a The Guardian il consigliere del partito locale dei Verdi, Paula O'Rourke. I media britannici evidenziano come secondo altri residenti, quelli fotografati sono gli unici dissuasori presenti in città. “Ce ne sono altri anche per gli scoiattoli, non solo per i piccioni” ha riferito un cittadino locale alla BBC. Un altro ha detto al Guardian: “Gli spuntoni servono esclusivamente a proteggere le macchine. C'è un grosso problema con gli escrementi di uccelli qui intorno. E per qualche ragione gli uccelli sembrano riunirsi sempre intorno a quest'area”.

L’associazione animalista Royal Society for the Protection of Birds assicura che le spine anti-uccelli degli uccelli sono un deterrente innocuo nelle situazioni urbane, ma un portavoce della società si è detto chiaramente contrario alla loro applicazione. "Il recente rapporto sullo stato della natura evidenzia che oltre la metà di tutta la fauna selvatica nel Regno Unito è diminuita negli ultimi 40 anni", ha dichiarato Jeff Knot dell'RSPB. "Invece di guardare ai modi in cui possiamo costringere la natura in uno spazio sempre più piccolo, dovremmo guardare a come possiamo vivere insieme agli animali e a contribuire per farli sentire a casa nei nostri villaggi, città e città".