We Own This City, il ritorno di David Simon 20 anni dopo The Wire Dal 28 giugno, su Sky e NOW, la serie considerata da David Simon come il sequel ideale di “The Wire”.

È una notizia: a 20 anni dal capolavoro assoluto degli anni 2000 "The Wire", torna David Simon con una nuova storia ambientata a Baltimora per raccontare la storia vera di uno scandalo che ha coinvolto istituzioni e forze dell'ordine della città. We Own This City – Potere e Corruzione sarà disponibile dal 28 giugno su Sky e in streaming su NOW. Nel cast Jon Bernthal, Josh Charles, Jamie Hector e Wunmi Mosaku. Grande curiosità per questa serie che si compone di sei episodi e che negli Stati Uniti è andata già in onda sulla HBO, dal 25 aprile al 30 maggio.

La trama

Come dichiarato anche in una recente intervista a Esquire Italia, David Simon considera "We Own This City" il vero sequel di "The Wire". La trama, infatti, è ambientata a Baltimora e indaga il filo che unisce la criminalità al Dipartimento di Polizia. Fu uno degli scandali di corruzione della polizia più importanti, il tracollo della Gun Trace Task Force. Tra il 2017 e il 2018, otto membri della Gun Trace Task Force della Polizia di Baltimora furono travolti dallo scandalo corruzione: di questo gruppo, la serie narra ascesa e caduta.

Il cast

Il protagonista è Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) nei panni del sergente Wayne Jenkins, perno centrale della polizia di Baltimora. Josh Charles (The Good Wife) è l'agente Daniel Hersl, ex bandito ed elemento di spicco per forza e brutalità della GTTF; Jamie Hector (The Wire) è invece Sean M. Suiter, un detective della Squadra Omicidi coinvolto nel caso GTTT; Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) è Nicole Steele, avvocato della divisione Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia che indaga sulla corruzione del corpo di polizia. Completano il cast: Darrell Britt-Gibson, Rob Brown, McKinley Belcher III, David Corenswet, Dagmara Domińczyk, Don Harvey, Larry Mitchell.